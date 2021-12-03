جورج قرداحي يستقيل رسميًا من منصبه كوزير للإعلام اللبناني

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بطلب استقالته صباح اليوم إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وجاء في طلب الاستقالة: “أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب”.

ويتم البحث عن اسم بديل ليخلف جورج قرداحي، على أن يكون وزير التربية عباس الحلبي وزيرا للإعلام بالوكالة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وكانت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأوضاع في اليمن أثارت جدلا كبيرا شهر أكتوبر الماضي

ولكن جورج قرداحي عاد وبرر موقفه من تلك التصريحات مشيرا إلى أنها جاءت قبل تعيينه وزيرا للإعلام

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