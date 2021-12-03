شيرين عبدالوهاب تصدر بيانًا صحفيًا بشأن طلاقها: الانفصال تم بهدوء ولا توجد خلافات بيننا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، انفصالها عن الفنان حسام حبيب، بعد الأنباء التي تداولت أمس بشأن هذا الأمر، مؤكدة أن الانفصال تم بهدوء دون خلافات.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الفنانة شيرين عبدالوهاب، قالت فيه إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، وأيضا في إطار احترامها لجمهورها الذى يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

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