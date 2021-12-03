أول تعليق من شريف عامر بعد الهجوم عليه لاستضافته يوسف سوستة صاحب مهرجان “شيماء”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الإعلامي شريف عامر على الانتقادات التي وجهت له ولبرنامجه “يحدث في مصر” بعد استضافته يوسف سوستة صاحب مهرجان “شيماء”.

وكتب شريف عامر عبر حسابه على “تويتر” موكدا أنه يحترم كل المختلف معه.

وكتب: “ببساطة مصر 100 مليون فيها كل حاجة. نفهم، نشوف،نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها، شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر”.

وتابع: ” كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه، تحياتي وتقديري للجميع”.

وتعرض شريف عامر للعديد من الانتقادات من متابعين برنامجه أو من الششخصيات العامة، حيث كتب له الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه على تويتر: “استاذ شريف عامر …. ده لقاء ميطلعش منك ابداً .. ياريت تعتذر”.

واشتهر يوسف سوستة خلال الأيام الماضية بسبب مهرجان بعنوان “شيماء” انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضافه الإعلامي شريف عامر في برنامجه ليتحدث عن المهرجان ويعرف نفسه للجمهور، في رصد للظاهرة.

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