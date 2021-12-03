وفاة والد هاني سرحان مؤلف “الاختيار 2”

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى والد المؤلف هاني سرحان، منذ قليل، حسبما أعلنت الفنانة الشابة منة الله تيسير، وحرص الكثير من متابعي الفنانة على نعي الراحل، في التعليقات عبر منشورها.

وكتبت منة الله، منشورا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت خلاله: والد هاني سرحان في ذمة الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.

ويعتبر مسلسل الاختيار 2، آخر أعمال المؤلف هاني سرحان، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2021، ونال إعجاب عدد كبير من الفنانين.

وشارك في مسلسل الاختيار 2، الفنانان كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنان أحمد حلمي، وغيرهم من الذين أبدعوا في أدوارهم ونالوا إعجاب الجمهور.

كما يواصل سرحان خلال هذه الأيام كتابة الجزء الثالث من المسلسل، والمتوقع أن يشارك في بطولته 4 نجوم وهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال.

وشارك سرحان منذ يومين في ندوة عقدت في مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرج بيتر ميمي للحديث عن كواليس تجربة الاختيار.

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