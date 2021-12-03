صناع مسلسل “مدرسة الروابي” يعلنون عن تقديم جزء ثانِ ويعلقون على الانتقادات في “القاهرة السينمائي”

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت المخرجة تيما الشوملي، مخرجة مسلسل مدرسة الروابي للبنات على تساؤلات الجمهور، بشأن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، والذي عُرض مؤخرًا عبر منصة نتفليكس؟.

وقالت تيما الشوملي مخرجة مسلسل مدرسة الروابي للبنات، خلال ندوة أقيمت اليوم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43: نهاية المسلسل صادمة، ونحن سعداء للغاية بردود الأفعال التي وصلتنا على المسلسل، وهناك جزء ثاني من المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الندوة، تحدثت المخرجة وأسرة المسلسل عن الانتقادات التي توجهت للعمل، حيث ذكرت المخرجة: الفن أذواق، ولا هناك عمل يتفق عليه الجميع، وهذا المسلسل طرح قضايا لم تطرح بتلك الطريقة من قبل، وللأسف إحنا عايشين في الأردن بحالة إنكار، وكنت فخورة بالعمل لما اتقال إن المسلسل لا يمثل بنات الأردن.

وعن تجربة العمل مع منصة نتفليكس في المسلسل، قالت: تلك المنصة تعطي الفرصة لأي عمل جيد، كما أنهم أعطونا الوقت الكافي حتى نخرج جميع طاقاتنا الإبداعية، وكانت فرصة جيدة لنا حتى يرى العالم مجتمعنا من وجهة نظرنا، وليس كما يتم نقله لهم.

التعليق على الانتقادات

ردت الفنانة ركين سعد على الجدل الذي أثير بعد عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات، وتحديدا في دولة الأردن.

وقالت ركين سعد: إحنا عملنا مسلسل من عالم خيالي، والجدل حدث لأن البعض رأى أن المسلسل لا يمثل الشعب الأردني، ولكن كل إنسان له آراءه، وأنا بحترم رأي كل إنسان.

وكانت الفنانة ركين سعد كشفت خلال الندوة أنها كانت متحمسة لشخصية نوف في مسلسل مدرسة الروابي، موضحة أن الممثلة التي تكمن داخلها شعلات بالحماس الشديد.

وأوضحت ركين أنها كانت خائفة من تقديم شخصية نوف قائلة: فضلت أسأل نفسي هل هقدر أعمل دور بنت صغيرة، ومحيت خبرتي ودخلت أمثل وكأني فتاة صغيرة وكنت أتحرر من ركين التي تمر حاليا في أوائل الثلاثينيات.

وكشفت ركين أن مهنة التمثيل صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير وغرابة دور نوف هو الذي جذبها للدور، موضحة أنها تحب دائما تقديم أدوار مختلفة وشخصيات جديدة تستمتع عند تقديمها.

جوانا عريض تختار دور رانيا بدلا من نوف

تحدثت الفنانة جوانا عريضة عن تجربتها في مسلسل مدرسة الروابي للبنات، الذي حقق نجاحا واسعا خلال عرضه، والذي ناقش قضايا مختلفة ترتبط بالفتيات وأبرزها التنمر.

وقالت الفنانة جوانا عريضة، إنها كانت في البداية المخرجة تيما الشوملي اختارتها لشخصية نوف وليست دور رانيا، مشيرةً إلى أن الشخصية كانت مليئة بالعديد من المشاهد التي تحتاج للمذاكرة الجيدة.

وتابعت جوانا عريضة: كنت بتدرب تجارب أداء لشخصية نوف في البداية وبعد ذلك اكتشفت المخرجة تيما الشوملي شخصيتي المضحكة بشكل تلقائي فتم ترشيحي لشخصية رانيا التي تشبهني.

وأضافت جوانا عريضة: شخصية رانيا يجمعني بها الحس الفكاهي وعالمها المظلم مع علاقتها بوالدها ومختلفين في جانب التنمر أنا عمري ما تنمرت على حد.

وأقام مهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، حلقة نقاشية إدارتها المخرجة هالة خليل، مع صناع مسلسل مدرسة الروابي.

وناقش مسلسل مدرسة الروابي قضية التنمر، من خلال مجموعة من الفتيات في مدرسة ثانوية، وتأتي الندوة الخاصة بها بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبدأت أحداثه مع محاولة إحدى الفتيات للانتقام من زميلاتها بعد تنمرهن عليها، لتكتشف أنه يوجد جانبان لكل شخصية وأن كل منهم تحتوي على الخير والشر في شخصيتها.

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