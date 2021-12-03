ظافر العابدين: فكرة فيلم “غدوة” ولدت خلال رحلة البحث عن علاج السرطان لشقيقي الأكبر

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت فاعليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الجمعة، ندوة نقاشية لفيلم «غدوة» للفنان ظافر عابدين في أول تجاربه الإخراجية، بحضور صناعه، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وعن تجربته الإخراجية الأولى، قال ظافر: «تجربة الإخراج مسؤولية صعبة جدًا، أنا عاشق للإخراج وظللت أعمل مساعد مخرج في بداياتي لفترة طويلة، منحتني خبرة واسعة، تقريبًا عام ونصف العام، وأدركت أن الوقت قد حان لخوض التجربة الأن”.

وتابع: “كان عندي حلم من زمان أنى لازم أخرج وأخوض تجربة الإخراج وده جه في فيلم (غدوة).. ووالدتي توفيت بعد أسبوعين من التحضيرات للفيلم، كما تعرضنا لظروف انتشار فيروس كورونا، ولكني محظوظ بفريق العمل كله وظهور الفيلم بهذا الشكل”.

وكشف ظافر سبب عدم عرض الفيلم بمهرجان قرطاج السينمائي قائلاً: «أحد أعضاء لجنة اختيار الأفلام بالمهرجان قرر استبعاده، رغم أنه يتحدث عن تونس، ويشرفني بالتأكيد أن يعرض عالميًا لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مصر احتضنتني ووقفت إلى جانبي كثيرًا وهذا الأمر يشرفني بدون شك».

وعن القصة التي يتناولها العمل أشار: «حاولت أن أعكس نمط إيجابي من المجتمع، لشخصية حبيب، الذي يؤمن بقضية وتحاول الدفاع عنها بكل السبل، من صفاته انه يحب الخير لكل من حوله، وان تكون بلاده في مقدمة الصفوف وان تتحقق العدالة رغم كل الظروف الصعبة».

وعما إذا كان ينتهج فكرة التوحد مع الشخصيات التي يجسدها وتؤثر على حياته قال: «لا أصل إلى هذه الدرجة، وأحاول دائمًا أن أفصل بين شخصي والكاركتر الذي أتعايش معه وأجسده، ولدي القدرة على هذا الفصل بدرجة كبيرة».

وعن سبب حماسه لتقديم الفيلم وفكرته قال: «حينما أصيب شقيقي الأكبر بمرض السرطان، وكنت أبحث له عن العلاج، في رحلة صعبة جدًا لمدة عام كامل، رغم إنه كان من المفترض توفيره بالتأمين العلاجي، ونجح بطريقة أخرى أن يحصل على العلاج بعيدًا عن الدولة، وسألت نفسي وقتها عن مصير شقيقي حال ما استطاع توفير العلاج، من هنا بدأت فكرة غدوة».

وحول سبب مشاركته كممثل في الفيلم قال: «لأن الشخصية التي أجسدها ضمن الأحداث مختلفة تمامًا عن كل الأنماط التي قدمتها من قبل، وشخصية حبيب فيها عمق ومركبة، حالة خاصة بالنسبة لي».

وأضاف: “شخصية الفيلم إيجابية فهو لديه قضية يدافع عنها ويحب الخير وهمه الوحيد أن تكون بلاده في مكانة أفضل وأن يتحقق العدالة بالرغم من الظروف الصعبة”.

فيلم «غدوة» من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونسى، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضى السياسى لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

يشار إلى أن الفيلم يعرض ضمن افلام المسابقة الرسمية بالمهرجان، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

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