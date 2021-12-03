أجمل فنانة في مصر كانت تتناول البصل لكي لا يقبلها العندليب عبدالحليم حافظ .. لن تصدق السبب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يظن البعض ان امها بولندية وهي معلومة خاطئة فأمها اسمها "فاطمة" وسبب تلك الشائعة هي ملامح نادية لطفي الأوروبية والقصة الحقيقية لتلك الشائعة ان هناك وفد من دولة بولندا حضر الي مصر ونادية لطفي كانت خريجة المدرسة الألمانية بالقاهرة وتجيد التحدث بالألمانية فذهبت هيا ومديحة كامل للقاء الوفد وكان متواجد احد الصحفيين فأراد ان يعمل سبق صحفي فكتب في جريدته ان نادية لطفي امها بولندية لأنها كانت تتحدث معهم بطلاقة.

اما سبب تسميتها "بولا" فعند ولادة نادية لطفي كان بجوارهم مستشفي خاصة بالراهبات وقامت بالإشراف علي ولادتها طبيبة مسيحية اسمها بولا فأعجبت ام نادية لطفي بأسم الطبيبة وأسمت ابنتها علي اسم هذه الطبيبة، حسب ما صرحت به نادية لطفي بنفسها خلال استضافتها في احد البرامج مع المذيع "أسامة كمال".

46683698

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

معجزة مذهلة : 10 فوائد كبيرة ومجربة لا تتوقعها لشرب الشاي الأخضر بالليمون

تحذير.. ظهور هذه العلامة الغريبة على الأصبع تدل على « سرطان الرئة » ؟

هذا ما يحدث لجسمك إذا وضعت خليط الملح والسكر تحت لسانك قبل النوم .. معلومة مذهلة لم يخبرك بها أحد من قبل؟

أسرار لا تعرفها عن محرم فؤاد .. الفنان الوحيد الذي نافس العندليب عبدالحليم حافظ ورفض تقبيل يد أم كلثوم | تفاصيل مثيرة

يحدث في السعودية.. يربط عروسة على السرير في ليلة الدخلة و يسمح لصديقه بالدخول عليها.. وهكذا كانت النهاية؟

سر كبير يكشف عنه خبراء التغذية : أيهما أفضل لصحتك لحم الماعز أم الغنم .. والمفاجأة في الفرق بينهما ؟

تحذير طبي هام للغاية: هذه العادة اليومية يمارسها الأغلب تؤدي للعقم مدى الحياة ( تجنبها فورا )

تحذير صحي هام .. إذا ظهرت هذه العلامات فلديك نقص حاد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.!

للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم .. حتماً النتيجة ستصدمك؟

مشروب «سحري» يغسل الكلى من السموم المتراكمة من سنوات ويطرد الحصى والاملاح .. تعرف عليه

صادم .. أمير عربي يغدر بالدنجوان رشدي باظة ويمارس الرذيلة مع زوجته ؟

نظرت له زوجته بحزن شديد وهي تلفظ انفاسها الأخيرة وهمست في اذنه بكلمات ظل يبكي بحرقة حتى فارق الحياة!.. لن تتخيل ماقالته!

لكل مريض سكري .. فوائد صحية خيالية لزيت الزيتون لا تقدر بثمن- تعرف عليها الأن ؟

خاص للرجال.. فوائد جبارة يبحث عنها الجميع عند دهن العضو الذكري بزيت الزيتون مع الثوم!

تزوج شقيقة زوجتة المتوفية وفي ليلة الدخله سمع الأبناء صراخا في الغرفة وعند فتحوا الباب كانت الصدمة الكبرى!

نعمة من الله.. الخيار يمنع الإصابة بالسكر ويحدث 5 تأثيرات خفية في الجسم عند تناوله ( لن تتوقعها ابدا )

8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تتوقع ما يفعلة بجسمك ؟

هذه العلامة البارزة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ.. تعرف عليها

في ليلة الدخلة.. عريس خجول لم يستطع فض غشاء بكارة زوجت فادخل احدهم منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس ؟

شاب وسيم يضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه لانه يشعر بشيء غريب اثناء النوم .. وفي الصباح شاهد الصدمة؟

يعاشر عروسته طوال ليلة الدخلة وفي الصباح الباكر وجدوه جثة هامدة على السرير .. لن تصدق السبب ؟

في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟

صدمة العمر.. أكتشفت أن ابنها أعتاد يضع لها المخدر كل ليلة في الطعام وعندما بحثت عن السبب .. كانت الكارثة الكبرى ؟

معجزة سحرية تبحث عنها جميع النساء والسر في « لبان الدكر ».. طريقة الاستخدام الصحيحة!

فنانة شهيرة فاتنة الجمال تعلن ندمها لخلع ملابسها أمام الزعيم في مشهد ساخن .. لن تتوقع من هي؟

مفاجأة.. هذا الفنان المصري الشهير تزوج أكثر من 200 عروس بينهن فنانات شهيرات .. لن تصدق من هو ؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

دنيا سمير غانم طلبت من والدها أن يصلي قبل وفاته.. لن تصدق رد فعله المفاجئ | شاهد الفيديو

كنز رباني للذكاء : هذه الأطعمة تغذي المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل - تعرف عليها؟

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

▪ معجزة مذهلة : 10 فوائد كبيرة ومجربة لا تتوقعها لشرب الشاي الأخضر بالليمون

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : هل تذكرون مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" التي عشقها الجميع؟ لن تصدق أنها تسببت بحبس الفنان عادل إمام.. التهمة لن يتوقعها أحد!

اقرأ أيضاً : هذه الأعراض تعني أنك على وشك الإصابة بالجلطة الدماغية القاتلة.. زر الطبيب فورا

في سن السابعة عشر تزوجت من جار لهم يدعي "عادل البشاري" انجبت منه ابنها الوحيد "احمد" وكان زوجها ظابط بحري بعد فترة جائته فرصة للسفر خارج مصر فعرض عليها ان تسافر معه ولكنها رفضت وطلبت الطلاق فطلقها.

ارادت ان تعمل في الفن فذهبت الي المنتج ومكتشف النجوم "رمسيس نجيب" وطلبت منه ان تعمل في الفن فأعجب بها وقام بتغيير اسمها من بولا الي نادية لطفي واعطاها دور البطولة في فيلم "سلطان" مع فريد شوقي سنة 1958 وعملت في الكثير من الأفلام.

تزوجت بعد ذلك من المهندس "ابراهيم صادق" وهو اخو الدكتور حاتم صادق زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، استمر هذا الزواج 6 سنوات ثم حدث الطلاق ويقال ان سبب الطلاق انها وجدت في منزلها كاميرات تم زراعتها لمراقبة جمال عبدالناصر، حيث كان بعض اعداء جمال عبدالناصر يقومون بزرع كاميرات والتجسس علي هواتف كل من يمت بصلة بجمال عبدالناصر.

بعد ذلك سافرت لتصوير الفيلم الوثائقي "سانت كاترين" وكان مصور الفيلم اسمه "محمد صبري" وهو شيخ مصورين مؤسسة دار الهلال، حدث بينهما اعجاب متبادل فعرض عليها الزواج فوافقت، استمرت معه حوالي 6 اشهر ثم حدثت خلافات اعقبها الطلاق.نادية-لطفي

من حكايات نادية لطفي ان عبدالحليم حافظ كان مريضا فكان يتناول ادوية تؤثر علي رائحة فمه فكانت نادية لطفي تتناول البصل كثيرا حتي لا يقبلها عبدالحليم حيث كانت لا تتحمل رائحة الأدوية في فم عبدالحليم حافظ، ذكرت نادية لطفي هذا الكلام في مجلة او موقع "الصباح سينما" وان كانت تراجعت بعد ذلك عن هذا التصريح وانكرته.

من المواقف البطولية لنادية لطفي انه عندما قامت إسرائيل بمحاصرة لبنان سافرت الي هناك لدعم الشعب اللبناني كما سافرت الي فلسطين بكاميرتها لتصوير مجازر جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال مذبحة "صبرا وشاتيلا" سنة 1982، خلال حرب 6 اكتوبر 1973 اقامت لمدة 3 اشهر في مستشفي المعادي العسكري للمساعدة في علاج الجنود والظباط المصابين في الحرب كما كانت تدعم اسر الشهداء ماديا ومعنويا.

كما أنها كانت تقوم بمساعدة اي ممثل تنقلب عليه ظروف الحياة فتقوم بجمع الأموال من زملائها الفنانين لمساعدة اي فنان محتاج لدعم مادي.نادية-لطفي

توفيت الفنانة نادية لطفي يوم 4 فبراير 2020 نتيجة التهاب في الرئة عن عمر ناهز الثلاثة والثمانون عاما.