منى عبدالوهاب ترد على انتقادات تقديمها حفل مهرجان القاهرة: 99.5% من المهاجمين ستات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت المذيعة منى عبدالوهاب على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها بعد مشاركتها في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي تقام حاليًا.

وأجرى برنامج «ET بالعربي» حوارًا مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والتي شنت هجومًا لاذعًا على بشرى.

وقالت «منى» خلال الحوار: «في نقد وفي هجوم، واللي حصل هجوم. 99.5% من الهجوم ستات. بدأت اقتنع إن عدو المرأة الحقيقي امرأة أخرى، بس امرأة مش عارفة قيمة نفسها ومعندهاش ثقة في نفسها».

وتابعت: «معظم اللي حصل مكنش نقد كان تجاوز، حتى الناقدة اللي شغلها نقد طلعت تدعي على اللي اختارني».

وركزت «منى» حديثها على هجوم بشرى، فردت: «الكلام عن الكاريزما والصدق وخشبة المسرح موافقة عليه، بس مين اللي بيتكلم على خشبة المسرح؟ هل هذه الفنانة عندها تاريخ على خشبة المسرح بتتكلم من خلاله؟ هل مثلًا هي فنانة قديرة في التمثيل ومطربة فظيعة في الغناء ومنتجة عملت أعمال فا هي بتتكلم من هذا المنطلق يعني؟ هل هي عندها كاريزما فظيعة خطيرة عشان تنتقد كاريزما الآخرين؟».

واستنكرت «منى» إدعاء بشرى بأنها لا تقصد بنقدها مقدمة حفل المهرجان: «طب هي مش قصدها عليا، أوكاي قصدها على مين؟ هل قصدها حد من زمايلها اللي وقفوا على المسرح وقتها؟»، وهنا تابعت هجومها اللاذع بقولها: «كلهم (زملاء بشرى) أكتر منها موهبة وخبرة، وأصغرهم سنًا أعلى منها موهبة وأنجح منها».

وختمت الإعلامية: «أنا مقدمة برامج شاطرة جدًا ومذيعة تغطيات سيئة جدًا، أعرف إزاي إن أنا سيئة؟ بيقولوا: (لا ما تجربيش في المهرجان)، ده على أساس كنت بهذا القبح والبشاعة؟».

جديرٌ بالذكر، أن الفنانة بشرى كتبت عبر حسابها الشخصي بـ «فيسبوك» منشورًا عقب حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، جاء فيه: «للمسرح حضور وكاريزما خاصة جدًا يا سادة.. الخشبة قاسية جدًا ومتشيلش أي حد مش قدها.. اه والله.. لذلك دونًا عن كل أنواع الفنون. المسرح فضاح لإنه وسيط شديد الخصوصية والحساسية.. حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل».

فيما ردت «منى» عبر «فيسبوك» أيضًا بقولها: «حضرتك طبعًا فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شيء واحد، ودا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة ولم أتميز في واحدة منهم».

وأردفت «منى»: «حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء والتمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة ومتميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة ومتميزة، وده طبعًا بفضل الصدق والكاريزما. لعل مواقفك السابقة تجاه الفنان محمد رمضان وكليب الكوبرا خير دليل على الفارق بين مجتمعات تبني الإنسان وتدعم الفاشل حتى ينجح، وبين مجتمعات تحاول هدم كل إنسان يريد أن ينجح».

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