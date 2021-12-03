رانيا يوسف ترقص مع صديقاتها الإسبانيات في حفل عيد ميلادها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت رانيا يوسف للمرة الثانية، وسط صديقاتها الإسبانيات بحفل عيد ميلادها، حيث تقضى فترة استجمام هناك خلال هذه الأيام.

وظهرت رانيا وصديقاتها بفساتين حمراء، كما ظهرت وهي ترقص على عدد من الأغنيات، وعلقت رانيا على الصور والفيديوهات، وكتبت: “احتفال آخر مفاجئًا بعيد ميلادي من صديقاتي الاسبانيات”.

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ويعد هذا هو الاحتفال الثاني لرانيا بعيد ميلادها، حيث نشرت أمس صورًا خلال احتفال صديقاتها المقربات بعيد ميلادها، ونشرت رانيا صورًا وفيديوهات من الاحتفال، وهم يغنين لها بالإنجليزية والإسبانية، وعلقت رانيا: ” “شكراً لاصحابي الاسبانيات احتفلوا بعيد ميلادي في إسبانيا”.

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وفى سياق متصل، تنتظر رانيا عرض مسلسل “المماليك”، في يناير المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل “المماليك” بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة.

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