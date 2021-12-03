الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات ثراء في الوطن العربي ويمكن اعتبار الفنانة أحلام من أعلي الفنانات أجرا عند إجراء الحفلات في منطقة الخليج العربي . 29837571 II الأخبار الأكثر تصفحا الآن بطريقة سهلة وبسيطة للغاية : كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة «إلى الأبد» ..إليك التفاصيل؟ توقف عن تناولها.. 5 أطعمة يجب الامتناع عنها تتلف دماغك وتضعف ذاكرتك درست الشريعة الاسلامية وتمتلك % 49 من أسهم شركة طيران .. لن تصدق من هي أغنى فنانه في الوطن العربي ؟ أشهر فنانة في مصر طردها زوجها بعد منتصف الليل بقميص النوم وحافية القدمين .. لن تصدق من هي ؟ تحذير طبي هام .. نوع من الخضار يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين ( تعرف عليه ) لأول مرة.. شاهد صور لنجل الفنان الكبير « أحمد رمزي » المعاق الذي أخفاه عن الجميع و لم يظهر إلا بعد وفاته ؟ لن تتناولها بعد الان .. آثار جانبية خطيرة للغاية تسببها اقراص « الفياجرا » فنانة وراقصة شهيرة بطلة التسريبات الجنسية في عهد مبارك دفنت خطيبها صباحًا ورقصت ليلاً وتزوجت 7 مرات .. لن تصدق من تكون؟ معجزة مذهلة : 10 فوائد كبيرة ومجربة لا تتوقعها لشرب الشاي الأخضر بالليمون تحذير.. ظهور هذه العلامة الغريبة على الأصبع تدل على « سرطان الرئة » ؟ هذا ما يحدث لجسمك إذا وضعت خليط الملح والسكر تحت لسانك قبل النوم .. معلومة مذهلة لم يخبرك بها أحد من قبل؟ أسرار لا تعرفها عن محرم فؤاد .. الفنان الوحيد الذي نافس العندليب عبدالحليم حافظ ورفض تقبيل يد أم كلثوم | تفاصيل مثيرة يحدث في السعودية.. يربط عروسة على السرير في ليلة الدخلة و يسمح لصديقه بالدخول عليها.. وهكذا كانت النهاية؟ سر كبير يكشف عنه خبراء التغذية : أيهما أفضل لصحتك لحم الماعز أم الغنم .. والمفاجأة في الفرق بينهما ؟ تحذير طبي هام للغاية: هذه العادة اليومية يمارسها الأغلب تؤدي للعقم مدى الحياة ( تجنبها فورا ) تحذير صحي هام .. إذا ظهرت هذه العلامات فلديك نقص حاد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.! 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اقرأ أيضاً : شقيقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تحتفي بأجمل حفل لمطربة شهيرة .. وتظهر بإطلاله فائقة الجمال (فيديو + صور) الفنانة أحلام الشامسي من مواليد 13 فبراير 1968 مغنية إماراتية , مسقط رأسها في مدينة المحرق في البحرين فهي ولدت لأب إماراتي وأم بحرينية وأغلب مراحل تعليمها كانت في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي . تزوجت الفنانة احلام في شهر يونيو 2003 من بطل الرالي ورجل الأعمال القطري الشهير مبارك الهاجري ولها من ثلاثة أطفال هم فهد وفاطمة ولولوه ، وقالت أحلام أنه وقعت في غرامه من النظرة الأولي ، ولهذا لم تهتم بأنها ستكون زوجته الثانية ، ومبارك الهاجري يمتلك شركة تنقيب عن النفط في قطر . بدأت الفنانة أحلام مشوارها الفني بالغناء في حفلات الزفاف الخليجية وهي في سن صغيرة . أول ألبوم حققت من خلاله الفنانة أحلام الشهرة كان ألبوم " أحلام 95 " واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم " أحبك موت " ، وادري ليش درست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن . ثروة الفنانة أحلام تشمل امتلاكها طائرة خاصة بالإضافة ل % 49 من أسهم شركة طيران . وتمتلك النجمة أحلام مجموعة من السيارات الفاخرة التي تبلغ تقريبا 20 سيارة ومنها سيارة بورش ، لامبورغيني ، مرسيدس بنز ، وسيارة رولز رويس التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون دولار . الفنانة أحلام دائما ما تظهر بإطلالات مميزة تعكس ثرائها ، فهي ترتدي أزياء من تصاميم مصممين عالمين وكذلك تظهر في الكثير من المناسبات بمجموعة مبهرة من المجوهرات الثمينة مثل التي ظهرت بها في برنامج أراب أيدول . زوجها مبارك الهاجري هو من نصحها بإستثمار أموالها في عدة مشاريع وتملك أحلام العديد من الشقق السكنية فهي تمتلك شقة في باريس ، ومنزلين في كل من قطر ودبي ، وشقتين في مصر ولندن . وبحسب موقع celebrity net worth تبلغ ثروة الفنانة أحلام الشامسي حوالي 25 مليون دولار أي ما يبلغ حوالي 400 مليون جنية مصري ولهذا فهي مصنفة من أغلي الفنانات في الوطن العربي . حصلت المطربة أحلام علي عدة جوائز خلال مشوارها الفني من أهمها جائزة فنانة العرب في مصر عام 2015 ، وكذلك جوائز تكريمية من كلا من الكويت وقطر والسعودية وألمانيا .

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