بحضور هالة سرحان.. نجوم الفن يشاهدون الحلقات الأولى من مسلسل “بيمبو” في “القاهرة السينمائي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أقامت منصة شاهد بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي حفلًا لعرض الحلقتين الأولتين من مسلسل بيمبو، بطولة أحمد مالك وهدي المفتي وسليمان عيد وويجز في أول تجربة تمثيلية له، وهو العمل المقرر عرضه لأول مرة خلال الشهر الجاري.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل من بينهم الإعلامية هالة سرحان، حيث أن المسلسل يشهد أول تجربة لنجلها محمد في التأليف التليفزيوني، كما حضرت إنجي المقدم وخالد أنور وجميلة عوض، وأمير المصري، ورزان مغربي، وأمير المصري ووالده المنتج الفني عمرو المصري.

كما حضر أيضا إدوارد ومريم الخشت وأحمد التهامي وألفت عمر ومحمد حفظي، ورامي وحيد، وإنجي وجدان، وحسن أبو الروس وزوجته.

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