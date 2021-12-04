أول تعليق من عمر كمال بعد التحقيق معه في نقابة الموسيقيين بشأن اتهامه بإهانة الوطن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المطرب الشاب عمر كمال عن خضوعه للتحقيق مساء الجمعة، في نقابة المهن الموسيقية بشأن اتهامه بإهانة الوطن في واقعة تغيير كلمتي “خمور وحشيش” إلى “تمور وحليب” في حفله الأخير بالسعودية.

ونشر عمر، فيديو قبل قليل عبر حسابه على “إنستجرام” من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، وقال خلال الفيديو: “النهاردة أنا في نقابة المهن الموسيقية عشان التحقيق، وكان شغل في تركيا وقطعته عشان طلبت التحقيق معايا فيما نسب إلي، ومشكورين النقابة نزلوا وحققوا معايا يوم الإجازة.

وأضاف عمر كمال: وقدمت كل الإثبات إني ماليش علاقة بالإساءات التي نسبت إليّ وتفهموا وجهة نظري وبشكرهم جدًا ومستني نتيجة التحقيق، وأتمنى تطلع بصورة كويسة، وحسب ما تفهموا اللي قولته، بشكر كل الناس اللي دعمتني والمصريين والنقابة، استحالة أسيء لبلدي وأعمل حاجة زي دي.

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وعلق على الفيديو قائلا: ” الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وفي انتظار بيان النقابة”.

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