بتهمة احتجازها في الشقة وترويعها.. فاتن موسى تعلن عن التحقيق مع مصطفى فهمي غدًا الأحد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن مثول طليقها مصطفى فهمي للتحقيق غدًا الأحد في التهمة الموجهة له بالاستعانة ببلطجية لاحتجاز طلقته فاتن موسى بشقة الزوجية.

وكتبت فاتن موسى على حسابها الشخصي بـ انستجرام منذ قليل: ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر.

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فاتن موسى تحرر محضرًا ضد طليقها مصطفى فهمي

حررت الإعلامية فاتن موسى، مؤخرًا محضرًا بقسم الدقي ضد طليقها الفنان مصطفى فهمي تتهمه باحتجازها وعدم الخروج من شقة الزوجية من خلال الاستعانة ببلطجية.

ونشرت فاتن موسى تفاصيل ما حدث عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث استغاثت الإعلامية فاتن موسى بالنيابة الأربعاء الماضي، وتقدمت بشكوى رقم 119471 نيابة شمال الجيزة الكلية، عبر الموبايل تضررت فيها من حبسها من قبل البلطجية وتعرضها لصور مختلفة من الترعيب والإرهاب، وتلقت رسالة من النيابة بشأن الشكوى محل الفحص والدراسة.

كما استنجدت مطلقة الفنان مصطفى فهمي أمس الخميس بشرطة النجدة بعد احتجازها على حد قول محاميتها إيناس فوزي، 24 ساعة في الشقة وعدم السماح لها بالخروج أو دخول أحد إليها بتحريض من مطلقها وتم تسجيل الأدورات المستخدمة

وانتقلت شرطة النجدة على الفور إلى الشقة وألقت القبض على البلطجية الذين قالوا أنهم مأمورين من قبل الفنان مصطفى فهمي بمنع أي أحد من دخول الشقة أو الخرو ج منها.

كما قال البواب لشرطة النجدة أنه هو الذي سمح للبلطجية بالصعود إلى الشقة بناء على تعليمات مصطفى فهمي، ثم أثبات الواقعة من قبل شرطة النجدة وتم احتجاز البلطجية وحارسي العقار “البوابين” في قسم شررطة الدقي لحين عرضهم على النيابة.

وفي تصريحات صحفية، قالت فاتن موسى أنها انزعجت بشدة مما حدث لها خلال الساعات لماضية، لأنها لم تر ذلك طوال حياتها ولم تكن تتخيل أبدًا هذه التصرفات من مطلقها مصطفى فهمي خاصة وأنها تقيم في شقة الزوجية لحين انتهاء فترة العدة التي قررته وحددته الشريعة الإسلامية للمطلقة طلاقا رجعيا.

ومن جهة ثانية تبدأ النيابة العامة اليوم الاستماع إلى فاتن موسى ومحاميتها إيناس فوزي في البلاغ المقدم منهما ضد مصطفى فهمي والثابت بمعاينة شرطة النجدة ومناقشة البودي جارد الذين تم القبض عليهم أمام الشقة، والذين أقروا في المحضر أنهم يقوموا بتفيذ أوارم الباشا مصطفى فهمي، كما طالبت المحامية تفريغ الكاميرات الموجودة في العمارة.

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