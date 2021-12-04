النجمة هاندا أرتشيل مثيرة بالأزرق « شبه عارية » والجمهور في صدمة .. شاهد الصور !

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأسابيع القليلة الماضية ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الممثلة التركية هاندا أرتشيل أثناء احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها في "توركبوكو" الواقعة في مدينة بودروم" التركية. وبهذه المناسبة، ارتدت هاندا أرتشيل ثياب مثيرة حيث تألقت بـ"توب" أحمر عاري وقبل بملابس زرقاء على على الحبر يكشف نصف صدرها فيما غطت جانب من جسدها وكشفت الجانب الآخر بطريقة جرئيسة. 18065556 II الأخبار الأكثر تصفحا الآن عاش يتيماً فقيراً وعندما كبر أضحك الجميع .. خانته زوجته وابنه اعتدى عليه ومات مفلساً ..تفاصيل مؤلمة عن حياة اسماعيل ياسين ؟ مشروب عجيب وصف بأنه رقم «1» في إزالة السموم من الجسم وتصفية الدم خلال أيام .. طريقة التحضير أشهر طبيبة في السعودية تظهر في فيديو مقلق للنساء تشرح فيه فوائد تعدد الزوجات .. شاهد الفيديو تفوقت على «ناهد يسري» في الاغراء وظهرت عارية تماما أمام «فريد شوقي» وأصيبت بالجنون آخر عمرها .. لن تصدق من تكون؟ الخليط المعجزة من زيت الزيتون والليمون : علاج للقلب والسرطان والسكري وآلام المفاصل والأمراض الشتوية.. طريقة التحضير؟ لا حياء في الدين .. في هذه الأوقات تكون الزوجة في ذروة نشاطها ورغبتها الجنسية المجنونة ؟ خاص للبنات : هناك 7 أشياء ممنوعة في ليلة الدخلة يقعنً فيهن البعض دون قصد .. عليك الحذر منها ؟ خبيرة تغذية روسية تكشف مفاجأة مذهلة : هذا ما يحدث في جسمك عند تناولك حفنة من الفستق يوميا؟ بالرغم قوة حبهما .. سر خطير تكتشفه الفنانة نورا في زوجها وتطلب منه الطلاق فورا - تعرف عليه ؟ معلومات مرعبة تكشفها دراسات حديثة : الجيوب الأنفية تؤثر على الدماغ وتسبب أضرار خطيرة؟ وداعا للشعر الأبيض.. معجزة الفازلين للقضاء على الشيب انهائيا بدون رجوع مرة اخرى ( طريقة التحضير) تجنب الافراط في تناول هذه الوجبة الشعبية : تسبب حساسية في الجلد وزيادة في الوزن والإصابة بمرض السكري وإرتفاع ضغط الدم .. تعرف عليها؟ مشروب سحري « أسود » "يخفض نسبة السكر في الدم في غضون دقائق ( تعرف عليه ) بطريقة سهلة وبسيطة للغاية : كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة «إلى الأبد» ..إليك التفاصيل؟ توقف عن تناولها.. 5 أطعمة يجب الامتناع عنها تتلف دماغك وتضعف ذاكرتك درست الشريعة الاسلامية وتمتلك % 49 من أسهم شركة طيران .. لن تصدق من هي أغنى فنانه في الوطن العربي ؟ تحذير طبي هام .. نوع من الخضار يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين ( تعرف عليه ) فنانة وراقصة شهيرة بطلة التسريبات الجنسية في عهد مبارك دفنت خطيبها صباحًا ورقصت ليلاً وتزوجت 7 مرات .. لن تصدق من تكون؟ للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا خاص للرجال.. فوائد جبارة يبحث عنها الجميع عند دهن العضو الذكري بزيت الزيتون مع الثوم! تزوج شقيقة زوجتة المتوفية وفي ليلة الدخله سمع الأبناء صراخا في الغرفة وعند فتحوا الباب كانت الصدمة الكبرى! نعمة من الله.. الخيار يمنع الإصابة بالسكر ويحدث 5 تأثيرات خفية في الجسم عند تناوله ( لن تتوقعها ابدا ) 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تتوقع ما يفعلة بجسمك ؟ هذه العلامة البارزة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ.. تعرف عليها في ليلة الدخلة.. عريس خجول لم يستطع فض غشاء بكارة زوجت فادخل احدهم منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس ؟ شاب وسيم يضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه لانه يشعر بشيء غريب اثناء النوم .. وفي الصباح شاهد الصدمة؟ يعاشر عروسته طوال ليلة الدخلة وفي الصباح الباكر وجدوه جثة هامدة على السرير .. لن تصدق السبب ؟ في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟ يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟ بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين! النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟ مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟! صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد اقرأ أيضاً : الخليط المعجزة من زيت الزيتون والليمون : علاج للقلب والسرطان والسكري وآلام المفاصل والأمراض الشتوية.. طريقة التحضير؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : حيلة ذكية من فادي الهاشم جعلته يتزوج من نانسي عجرم والمفاجأة في ديانتها! (التفاصيل كاملة) اقرأ أيضاً : أرقام غير متوقعه .. الكشف عن حجم ثروة جورج قرداحي التي حصدها من برنامج "من سيربح المليون" الممول من السعودية (حقائق صادمة) كما كشفت الفنانة التركية عن سُرّتها من بين أشرطة رفيعة تغطي جزء بسيط من جسدها، وأكملت إطلالتها بارتداء "هوت شورت" من الدينم "الجينز". وأما من ناحية الشعر، رفعت هاندا أرتشيل شعرها بتسريحة ذيل الحصان، ولم تنسَ أن تتزيّن ببعض المجوهرات مثل أقراط الأذن والسلاسل لتكمل إطلالتها المختلفة والجريئة. وكانت هاندا أرتشيل قد ذهبت الى مدينة "بودروم"، في الجنوب الغربي من تركيا، لقضاء إجازتها بعد انتهاء تصوير مسلسلها "أنت اطرق بابي" الى جانب النجم كرم بورسين. وخلال إجازتها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور لـ هاندا وهي ترتدي "البكيني" أثناء تواجدها على الشاطئ، حيث ارتدت مايوه من قطعتين باللون الأخضر الفستقي. بدأت علاقة الثنائي هاندا أرتشيل وكرم بورسين كأصدقاء أثناء تصوير مسلسل "أنت أطرق بابي" بشخصيتي "إيدا" و"ساركان"، ومع الأيام تحولت قصة المسلسل الى حقيقة وأعلن الثنائي عن ارتباطهما عاطفيًا بعد فترة وجيزة. وخلال تصوير المسلسل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاشاعات حول وجود علاقة غرامية بين هادا وكرم تم نفيها أكثر من مرة، وبعد أسابيع فاجئ الثنائي جمهورهما بالإعلان عن ارتباطهما معًا أثناء قضائهما إجازة معًا في جزر المالديف بعد إنتهاء تصوير الموسم الأول من "أنت اطرق بابي". 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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجمة هاندا أرتشيل مثيرة بالأزرق « شبه عارية » والجمهور في صدمة .. شاهد الصور ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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