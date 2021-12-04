عمرو أديب معلقًا على طلاق شيرين وحسام حبيب: “حياتهم صعبة ومرهقة”

ابو ظبي - احمد الجزار - عقب الإعلامي عمرو أديب، على انفصال المطربة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، قائلًا: علاقة وانتهت وهذا أمر وارد في أي زيجة، وأسباب الانفصال تخص شيرين وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الجمعة: حياة المطربين صعبة ومرهقة في الكواليس، بروفات وسفر وحفلات لايف ومقابلات، ودائمًا ما يقع على عاتقهم مسؤولية لأنهم دائمًا تحت الضوء، وهناك زيجات لا تحتمل هذا الأمر.

وتابع مقدم برنامج الحكاية: بعض الرجال لا تحتمل مثل تلك الضغوط الحياتية لفترة طويلة، لذلك قرروا الانفصال وعلاقة وانتهت.

واختتم أديب حديثه: شيرين زيها زي أي حد عندها مشكلة في زواجها وانفصلت بالمعروف، لتبدأ الناس حياة جديدة، ربنا معاهم ويساعدهم ويرجعوا الاتنين لفنهم ويشوفوا حياتهم.

وتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها المغنى حسام حبيب التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما أثار خبر انفصالهما وتأكيده صدمة كبرى بين جمهورهما مؤخرًا، بعدما أعلنت شيرين عبد الوهاب ذلك مؤكدة أن التفاصيل الخاصة وأسباب الانفصال خاصة بها وحدها.

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