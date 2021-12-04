رفضت تبوس شفاه أحمد زكي .. حكاية أشهر ممثلة إغراء صدمت الإمبراطور ووضعته في موقف محرج للغاية؟

الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة عربية شهيرة تحولت قبل عدة عقود إلى حديث الساعة في الصحف الورقة بعدما رقضت تقبل الامبراطور أحمد زكي في احد المشاهد التصويرية .

الممثلة السورية القديرة غادة الشمعة؛ وُلدت في شهر ديسمبر عام 1959 في حلب بسوريا، وبدأت مسيرتها الفنية في فترة السبعينيات؛ حيث قدمت في هذه الفترة عدة أفلام ومسلسلات سورية قدمت فيها العديد من الادوار الجريئة وأدوار الاغراء.

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كان اول افلامها هو فيلم سوري يسمي "عشاق" تم انتاجه عام 1978، وكان من بطولة مديحة كامل ورفيق سبيعي وأسامة خلقي.

عقب ذلك قدمت الشمعة العديد من الأعمال في بلدها سوريا مثل: وين الغلط عام 1979، والحب المزيف عام 1980، وليالي شهرزاد الجميلة وفتيات حائرات عام 1982،وسواقة التاكسي عام 1989، ومعروف الإسكافي وسحاب عام 1992، وفي بلاد العجائب عام 1993، ومأساة فتاة شرقية ولعبة الحب والقتل والانتقام حبا عام 1983، وأمطار صيفية عام 1984، والشمس في يوم غائم عام 1985، وبنت شرقية عام 1986.

وبينما كانت الفنانة السورية الجميلة في مصر لحضور إحدى المهرجانات؛ تعرف عليها المخرج المصري حسام الدين مصطفي؛ واختارها لعمل أول أفلامها بمصر؛ وهو فيلم "سكة الندامة" في عام ١٩٨٧ وكان بطولة محمود عبد العزيز و الفنانة القديرة يسرا، لتتوالي بعد ذلك أعمالها في مصر.

وشاركت غادة في مصر بالعديد من الافلام كان ابرزها: المشاغبات الثلاثة عام 1088، والسلاحف عام 1996، وتحت الربع بجنيه وربع عام 2000. والمشاغبات والكابتن عام 1991، والقلب وما يعشق عام 1991، وطريق الشيطان عام 1992.

وعندما تم عرض دور في فيلم "نزوة" عام 1996 علي الشمعة، بطولة أحمد زكي ويسرا؛ وكان الدور يتضمن قبلة من أحمد زكي؛ رفضت السورية الدور المسند اليها؛ بالرغم ما هو معروف عنها من تجسيدها لأدوار الإثارة والإغراء؛ وبسبب هذا الرفض تم استبعادها من العمل.

عللت الشمعة لاحقا سبب رفض تقبيل أحمد زكي في هذا الفيلم؛ بأنها كانت في تلك الفترة متزوجة من ثري خليجي؛ و قد اشترط عليها عند الزواج رفض أي دور به إغراء أو قبلات؛ ولهذا رفضت الشمعة هذا الفيلم.

وفي اواخر عام 1999 تعرضت الشمعة لحادث سير هائل؛ تسبب في تشوّه وجهها وأثر علي عمودها الفقري مما اضطرها للابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة حتي تماثلت للشفاء وعادت مرة أخري إلي التمثيل في عام 2011 في المسلسل السوري "بومب أكشن" ، وشاركت في عام 2016 في فيلم بريطاني رعب بعنوان "Birth Day" أو عيد الميلاد.

وتشكو غادة كثيرا من استبعاد صناع العمل السوري لها وعدم عرض اي اعمال عليها مؤخرا.