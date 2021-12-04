إيمان الحصري عن رحلة مرضها: دخلت العمليات 7 مرات وبنج كلي وكانوا بيمهدوا لبنتي إني مش هبقى موجودة

ابو ظبي - احمد الجزار - تحل الإعلامية إيمان الحصري ضيفة الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عبر شاشة قناة dmc، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في أول لقاء إعلامي لها بعد رحلة الموت التي عانت منها طوال سبعة أشهر.
وكشفت إيمان خلال الحلقة عن كواليس الرحلة الأصعب في حياتها، والتي عاشت فيها لحظات الحياة الموت.
وروجت الصفحة الرسمية لقناة dmc لحوار إيمان الحصري مع صاحبة السعادة، ونشرت برومو الحلقة عبر فيسبوك، مع التعليق الآتي: بعد غياب.. الإعلامية إيمان الحصري في لقاء خاص جدا مع صاحبة السعادة.. انتظرونا يوم الإثنين القادم الساعة 7 مساء فقط على dmc.
وقالت إيمان الحصري خلال البرومو: نزلت أوضة العمليات 7 مرات وبنج كلي.. يارب أرجع زي ما كنت كويسة.. كنت بقول لإخواتي أكيد كابوس.. وبدأ أهلي يجيبوا لبنتي حد يقولها إن مامتها مش هتبقى موجودة.
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وفاجأت إيمان الحصري جمهورها بظهورها في حفل افتتاح طريق الكباش الأثري العالمي بمحافظة الأقصر، وقدمت حفل الافتتاح مع خمس مذيعات أخريات، متزينةً بفستان أزرق اللون ذو أكمام طويلة.
وقدم حفل افتتاح طريق الكباش كل من الإعلامية إيمان الحصري وندى رضا ونانسي نور ونهى درويش وهدير أبو زيد وحسام حداد.
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