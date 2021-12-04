سمية الألفي تكشف حقيقة لجوئها لمحلل شرعي للعودة لـ فاروق الفيشاوي بعد طلاقهما ثلاث مرات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة سمية الألفي، حقيقة لجوئها إلى محلل شرعي، حتى تستطيع العودة مرة أخرى لطليقها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن تلك الفكرة لم تخطر أبدًا على ذهنها.

وتابعت سمية الألفي، خلال لقائها مع برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة دي إم سي: بعد الطلاق التالت، فاروق أتجوز سهير رمزي، وهي ست عظيمة، وبعد 3 سنين أطلقوا، وجاء فاروق قال لي المشكلة اتحلت أنا أتجوزت وأطلقت، قولتله أنت فاهم غلط، أنا اللي لازم أتجوز وأطلق وأرجعلك وضحكنا، بس عمرنا ما أتكلمنا إني هتجوز محلل عشان أرجعله.

وفي سياق متصل، قالت الألفي: تربيت على يد أم تحترم الزوج بشكل كبير، ولا أغلط في زوجي مهما حصل، وفاروق عمره ما غلط فيا، وعمره ما زعق لي ولا قال كلمة بايخة.

وكشفت سمية الألفي، خلال الحلقة، تفاصيل علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أنها شعرت بالندم بعد طلاقها منه لأنها كانت ترغب في مرافقته طيلة الـ24 ساعة قبل وفاته.

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