فنانة شهيرة فائقة الجمال عانت بسبب أدوار الإغراء والرئيس السادات منحها الجنسية المصرية  .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة شهيرة جمالها جعلها تنافس بقوة وسط الفنانات المصريات، واجهت العديد من الصعوبات في حياتها ..عانت من أدوار الإغراء..

شاركت مع كبار النجوم منهم عادل إمام ومحمد صبحي، وسمير غانم وغيرهم، منحها الرئيس السادات الجنسية المصرية هي الفنانة إيمان سركسيان.

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اسمها إليزابيث طوروس سركسيان، والتي عُرفت فنياً في البداية بإسم ​ليز سركسيان​، ثم غيّرت إسمها الفني ليصبح إيمان، وهي لبنانية من أصل أرمني، ولدت في 1 يناير عام 1945.بدايتها الفنية كانت في عمر الخامسة، وقد اشتركت مع الجمعية الأرمينية في بيروت في حفل غنت فيه، ومثلت باللغة الأرمينية وهي تجيد أيضاً لغات مثل الإنجليزية والألمانية والأسبانية، ومثّلت أيضاً بالفرنسية وذلك قبل أن تمثّل باللهجة اللبنانية والمصرية أيضاً.

أكملت دراستها حتي تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأميركية في بيروت، وفي الجامعة نفسها قررت أن تدرس التمثيل المسرحي، وقد بدأت مشوارها من خلال المسرح وإكتشفها الفنان شكيب خوري.

بدأت إيمان مشوارها على خشبة المسرح فقدمت أعمالاً عالمية لشكسبير وموليير على خشبة مسرح بعلبك، حتى رُشّحت لتقدم فيلم "الأخرس" مع المخرج منير معاصري ومن بطولة فيليب عفيفي، وبعدها رُشّحت لتشارك بدور في فيلم "الحب الكبير" أمام فاتن حمامة.

قدمت العديد من الأعمال من أهمها أفلام "الصعود إلى الهاوية"، "ذئاب لا تأكل اللحم" و"فاتنة الصحراء" و"الحب قبل الخبز أحياناً" و"مع حبي وأشواقي" و"الرغبة" و"كم أنت حزين أيها الحب" و"الشريدة" و"الأشقياء" و"الناس الغلابة" و"الملعوب" و"العميل رقم 13" و"الحلم القاتل" و"الطريق لمستشفى المجانين" و"تايه في أمريكا" و"رحلة العمر" و"لا أحد ينام في الاسكندرية"، لكنها حصرت دائماً في شخصية المرأة الجميلة، كما حصرت في بدايتها في أدوار الإغراء التي قدمتها بطريقتها.

وقدمت مع عادل إمام "أمهات في المنفى" و"شعبان تحت الصفر" و"قاتل مقتلش حد" و"المولد"، وفي الدراما التلفزيونية قدّمت "هوانم جاردن سيتي" و"العمة نور" و"الثعلب" و"زيزينيا"، وعلى الرغم من تعدد أدوارها لكنها لم تحظَ على البطولة المطلقة، سوى في فيلم "عندما تغيب الزوجات" أمام ​دريد لحام​، وشاركت في مسلسل "عيون القلب".

في عام 1960 تزوجت من الدبلوماسي اللبناني ماكس شاريللو، وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونيخ، وأنجبت منه أبناءها هيلا وماكس وليلى.

حصلت إيمان علي الجنسية المصرية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وعلى الرغم من حياتها بين مصر ولبنان، لكنها فكرت في الهجرة إلى أميركا، حيث يدرس ابنها ويعيش هناك.

وكشفت في حوار سابق لها إنها تعرضت في بداياتها الفنية لحرب من فنانات رفضن عملها :" وجدت محاربة قاسية، كما أنني رشحت إلى أدوار وأخذت مني، وبعض الفنانات قللن من أجورهن بسبب حصولهن على دور رشحت فيه"، معتبرة أن اللبنانيات يتم محاربتهن في مصر، وهذا التصريح كان بعد هجوم الممثلة آثار الحكيم على الفنانة هيفاء وهبي بعد فيلم "حلاوة روح".

كشفت إيمان في مقابلة تلفزيونية أنها تعرضا لحادث خطير في عام 1998، عندما صدمت سايس جراج بسيارتها، ونقلته إلى إحدى المستشفيات في مصر.

وقالت في حوار سابق لها إنها عانت من بعض المشاكل بسبب تقديمها لبعض أدوار الإغراء، حيث أن المشاهدين لا يفرقون بين التمثيل والحقيقة، قائلة: "بيعتقدوا إني بوزع إغراء وأنا ماشية في الشارع".