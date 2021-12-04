مفاجأة فنية.. هذه الممثلة الشهيرة هي شقيقة الفنان أحمد مكي!.. لن تتوقع من هي؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها. ومن بين هؤلاء النجم أحمد مكي والفنانة إيناس مكي، الذان جمعتهما صلة قرابة، حيث أن الفنان الموهوب أحمد مكي هو شقيق الفنانة الشهيرة إيناس مكي، وقد تعاونا في فيلم الحاسة السابعة حيث كان أحمد مكي مخرجًا وإيناس مكي إحدي الممثلات.

وبالتعريف عن إيناس مكي، يذكر أنها في مدينة (ورقلة) في الجزائر لأم مصرية ونشأت في مصر مع اسرتها المصرية بعد ترك والدها لها هي وأخواتها. برزت كممثلة في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء في المسرح والسينما المصرية. حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة. بدأت فتاة إعلان، لمعت في دور الخواجاية في (مسلسل لن أعيش في جلباب أبي)، ومن المسلسلات التي عملت بها أيضًا (الحلم والألم)، و(عالم يا هووه)، وعملت أيضًا بالمسرح في مسرحية (جنون البشر). أما أحمد مكي فهو من أصل جزائري مواليد 19 يونيو 1980، عاش معظم عمره في مصر قام بعمل دور “هيثم دبور” في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم “دبور” و”طير إنت” و”لا تراجع ولا استسلام”.

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وعلي الصعيد الفنى، بدأ فريق عمل “مسلسل الاختيار 2″، تصوير أول مشاهد المسلسل، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل 2021. ويجسد فيه الفنان الموهوب أحمد مكي دور ضابط شرطة، وذلك على عكس ما تم تداوله في بعض المواقع عن قيام أحمد مكي بدور أحد الإرهابيين، ويعتبر دور الضابط، هو الدور الأول له بهذا الشكل بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في الكوميديا وأخرهم سلسلة مسلسله الشهير “الكبير أوي”، وتم الاستقرار على أبطال العمل، منهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتعاقدت الشركة المنتجة مع محمد فراج وإنجي المقدم وهادي الجيار. يُذكر أن، الجزء الأول من “مسلسل الاختيار”، كان من بطولة أمير كرارة وجسد من خلاله دور الشهيد العقيد أحمد المنسي، وجسد أمامه الفنان أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي. المصدر: نورت