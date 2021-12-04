الرياض - محمد الاطلسي - جواز سفر نادر ظهرت فيه نادية عبدالله باسم بولا حيث أثار الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي، الجدل حول ديانتها، فظن البعض أنها مسيحية وذلك لأن اسم "بولا" هو أحد الأسماء القبطية والتي تعود إلى عام 227 ميلاديا، وكشفت "نادية" عن ديانتها خلال حوار سابق لها، وقالت إن اسمها بولا محمد لطفي شفيق، وأنها مسلمة.

وعن سبب تسميتها بـ"بولا" قالت إن والدتها أثناء ولادتها قابلت راهبة مسيحية كانت تقوم بالكثير من أعمال الخير وتدعى "بولا"، فسمتها بولا تيمنا بها.

33816593

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ظهرت في مشاهد فاضحة.. حكاية الراقصةو الفنانة التي منعت من دخول مصر وكشفت علاقتها برئيس هذه الدولة العربية؟

نتائج جبارة : متوفرة بقوة خلطة القرنفل الطبيعية يبحث عنها جميع الرجال لحياة زوجية سعيدة | طريقة الإستخدام!

احذر.. علامة في الصباح يتجاهلها الكثيرون مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 الهام في الجسم

شاهد صورة نادرة لبطاقة شخصية « نادية لطفي » .. والمفاجأة في أسمها الحقيقي وديانتها التي اخفتها عن الجميع ؟

لا تتجاهلها ابدا.. ظهور هذه العلامات في الجلد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني ..وهذا مايجب عليك فعله فورا؟

تجنبها فورا.. فاكهة شهرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتهددك بالذبحة الصدرية ( اكتشفها الآن)

فنانة شهيرة بغاية الجمال كانت تتناول البصل بكثرة حتى لا يقبلها العندليب « عبدالحليم حافظ » .. لن تصدق من تكون ؟

ذكرها النبي محمد في حديث : فاكهة شهيرة تقي من السكري والقلب و الكبد وتعالج العديد من الأمراض ولها فوائد كثيرة لن تتوقع بعضها ( تعرف عليها )

اذا استيقضت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض الخطير .. إليك طرق العلاج ؟

لن تتخيل النتيجة : هذا ما يحدث في جسمك بعد شرب مغلي البقدونس على الريق!!

ذكرت في القران الكريم.. الفاكهة المعجزة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة ( تعرف عليها )

وصفت بالمعجزة : نبتة طبيعية متوفرة رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة مزمنة لن تتوقع بعضها .. تعرف عليها؟

هذه الفاكهة الغريبة لها فوائد صحية خارقة للجسم لكن قشورها سم قاتل.. تعرف عليها

في ليلة الدخلة.. خلعت ملابسها فأنهار باكيا بين يديها لتكتشف السر الخطير .. والمفاجأة في رد فعلها ؟

مفاجأة فنية.. هذه الممثلة الشهيرة هي شقيقة الفنان أحمد مكي!.. لن تتوقع من هي؟

تفاصيل مثيرة.. عندما حاول الدنجوان رشدي أباظة الانتحار بعد معركة شرسة نجلته قسمت و سامية جمال

فنانة شهيرة فائقة الجمال عانت بسبب أدوار الإغراء والرئيس السادات منحها الجنسية المصرية .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي .. لن تصدق من هي ؟

لكل مريض سكري.. هذه التوابل تساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين !.. احرص على تناولها

لن تشتري الخبز بعد الآن : أسهل و أسرع طريقة لتحضير الخبز صحي و بدون خميرة ولا فرن جيد بشكل لا يصدق ( تعرف عليها )

متوفر في كل منزل ..مشروب سحري يخلصك من حصوات الكلى ويبعدك عن آلام الجراحة ( تعرف عليه )

رخيص الثمن متوفر في الأسواق : علاج طبيعي يساعد في خفظ نسبة السكر في الجسم بطريقة أذهلت الأطباء؟

ظلت عذراء .. عروس مصرية فائقة الجمال لم يلمسها زوجها بسبب «فعل صادم» كانت تمارسه معها حماتها كل ليلة؟

حيلة رشدي أباظة التي أنطلت على ميرفت أمين وأظهرتها عارية تماماً في أعظم طفل في العالم | تفاصيل مثيرة

الخليط المعجزة من زيت الزيتون والليمون : علاج للقلب والسرطان والسكري وآلام المفاصل والأمراض الشتوية.. طريقة التحضير؟

للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

هذه العلامة البارزة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ.. تعرف عليها

شاب وسيم يضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه لانه يشعر بشيء غريب اثناء النوم .. وفي الصباح شاهد الصدمة؟

في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

اقرأ أيضاً : إياك أن تهمله فقد قد تكون حالة مرضية خطيرة..ما هو السر الخفي وراء الشعور بالاهتزاز عند النوم أحياناً؟!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : 7 مشروبات تساعدك على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

اقرأ أيضاً : بشفايف منتفخة.. نور غسان زوجة الوليد مقداد تصدم متابعيها بظهور غير معهود (صورة)

هي "بولا محمد مصطفي شفيق" الشهيرة ب "نادية لطفي" من مواليد 3 يناير 1937 في حي الوايلي بالقاهرة.

تبدأ الحكاية عندما حضر وفد من دولة بولندا حضر الي مصر ونادية لطفي كانت خريجة المدرسة الألمانية بالقاهرة وتجيد التحدث بالألمانية فذهبت هيا ومديحة كامل للقاء الوفد وكان متواجد احد الصحفيين فأراد ان يعمل سبق صحفي فكتب في جريدته ان نادية لطفي امها بولندية لأنها كانت تتحدث معهم بطلاقة.

اما سبب تسميتها "بولا" فعند ولادة نادية لطفي كان بجوارهم مستشفي خاصة بالراهبات وقامت بالإشراف علي ولادتها طبيبة مسيحية اسمها بولا فأعجبت ام نادية لطفي بأسم الطبيبة وأسمت ابنتها علي اسم هذه الطبيبة، حسب ما صرحت به نادية لطفي بنفسها خلال استضافتها في احد البرامج مع المذيع "أسامة كمال".

في سن السابعة عشر تزوجت من جار لهم يدعي "عادل البشاري" انجبت منه ابنها الوحيد "احمد" وكان زوجها ظابط بحري بعد فترة جائته فرصة للسفر خارج مصر فعرض عليها ان تسافر معه ولكنها رفضت وطلبت الطلاق فطلقها.

أرادت ان تعمل في الفن فذهبت الي المنتج ومكتشف النجوم "رمسيس نجيب" وطلبت منه ان تعمل في الفن فأعجب بها وقام بتغيير اسمها من بولا الي نادية لطفي واعطاها دور البطولة في فيلم "سلطان" مع فريد شوقي سنة 1958 وعملت في الكثير من الأفلام.

تزوجت بعد ذلك من المهندس "ابراهيم صادق" وهو اخو الدكتور حاتم صادق زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، استمر هذا الزواج 6 سنوات ثم حدث الطلاق ويقال ان سبب الطلاق انها وجدت في منزلها كاميرات تم زراعتها لمراقبة جمال عبدالناصر، حيث كان بعض اعداء جمال عبدالناصر يقومون بزرع كاميرات والتجسس علي هواتف كل من يمت بصلة بجمال عبدالناصر.

بعد ذلك سافرت لتصوير الفيلم الوثائقي "سانت كاترين" وكان مصور الفيلم اسمه "محمد صبري" وهو شيخ مصورين مؤسسة دار الهلال، حدث بينهما اعجاب متبادل فعرض عليها الزواج فوافقت، استمرت معه حوالي 6 اشهر ثم حدثت خلافات اعقبها الطلاق.

من المواقف البطولية لنادية لطفي انه عندما قامت إسرائيل بمحاصرة لبنان سافرت الي هناك لدعم الشعب اللبناني كما سافرت الي فلسطين بكاميرتها لتصوير مجازر جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال مذبحة "صبرا وشاتيلا" سنة 1982، خلال حرب 6 اكتوبر 1973 اقامت لمدة 3 اشهر في مستشفي المعادي العسكري للمساعدة في علاج الجنود والظباط المصابين في الحرب كما كانت تدعم اسر الشهداء ماديا ومعنويا.

كما أنها كانت تقوم بمساعدة اي ممثل تنقلب عليه ظروف الحياة فتقوم بجمع الأموال من زملائها الفنانين لمساعدة اي فنان محتاج لدعم مادي.

توفيت الفنانة نادية لطفي يوم 4 فبراير 2020 نتيجة التهاب في الرئة عن عمر ناهز الثلاثة والثمانون عاما.