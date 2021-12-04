22 ديسمبر.. انطلاق عرض فيلم ”أبو صدام” فى دور العرض السينمائى

ينطلق فيلم "أبو صدام" للفنان محمد ممدوح، في دور العرض السينمائى يوم 22 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى التي تقام فعالياتها حاليًا في دار الأوبر المصرية، حيث يمثل الفيلم مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.
"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديلحسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي،مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.
الفيلم تم التحضير له وتصويره على مدار عام ونص، وتدور أحداثه فى 60 دقيقة، حول سائق تريلا ذى خبرة فى عمله، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرجعن سيطرته.
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