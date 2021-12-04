استئناف تصوير مسلسل ”عودة الأب الضال” بعد توقف عدة أشهر

يستأنف صناع مسلسل "عودة الأب الضال" بطولة الفنان بيومى فؤاد تصوير مشاهد العمل، خلال الأسبوع الجارى، بعد توقف عدة أشهر، حيث تم الانتهاء من معظم أحداثه قبل التوقف ويتبقى أسبوعين فقط ويتم الانتهاء من آخر مشاهده، وتحديد موعد عرضه على الفضائيات.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

ومن أبرز الفانين الذين يظهرون كضيوف شرف في المسلسل أحمد فهمى، حمادة هلال، هشام ماجد، محمد عبد الرحمن توتا، انتصار، شيماء سيف، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامح حسين، يوسف إسماعيل، ايمان السيد وغيرهم، حيث يظهر كل فنان في حلقة من حلقات العمل وتحدث بينه وبين بيومى فؤاد عدد من المواقف الكوميدية.

وتدور أحداث "عودة الأب الضال" حول رجل أعمال ثرى (بيومى فؤاد) الذى يمتلك فندق كبير، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج من بيومى للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.