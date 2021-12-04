الرياض - محمد الاطلسي - لا يختلف حال النجوم كثيرا عن حال باقى البشر، ولذا عادة ما يمر البعض على الوصايا التى يكتبها النجوم قبل وفاتهم مرور الكرام، رغم أن من بين تلك الوصايا ما يستحق التوقف والتأمل.

الوصية التى أثارت الجدل

32267934

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وصية الفنانة الشهير.. خايفة أقابل ربنا ولما أموت أدفنوني جنب عبدالحليم حافظ .. لن تتوقع من هي؟

لا يخلو منه اي منزل.. مشروب سحري يمتص السكر في الدم ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير )

اتذكرون « خضير » بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. لن تصدق كيف أصبحت ملامحه بعد 25 عاماً - شاهد الصور

تجنب غسل هذا الجزء من جسدك أثناء الاستحمام يعرض حياتك لإحداث ضرر طويل الأمد ..احذروه و بشدة

فلت مني .. لن تصدق من هو الفنان الذي تمنت سهير رمزي بشده الزواج منه وفشلت ؟

لن تصدق ماسيحدث لك اذا تخليت عن شرب القهوة لأسبوعين؟!

نعمةمن ربنا.. 6 أعشاب تُنشط عمل البنكرياس والكبد وتحفز إفراز الأنسولين وتكافح السكري وعلاج فعال وسحري ضد اخطر انواع السرطان (تعرف عليها )

فياجرا طبيعية .. اطعمة و فواكه للصحة الجنسية للرجل والمرأة معا تغنيك عن المنشطات للأبد ! .. تعرف عليها

ظهرت في مشاهد فاضحة.. حكاية الراقصةو الفنانة التي منعت من دخول مصر وكشفت علاقتها برئيس هذه الدولة العربية؟

نتائج جبارة : متوفرة بقوة خلطة القرنفل الطبيعية يبحث عنها جميع الرجال لحياة زوجية سعيدة | طريقة الإستخدام!

احذر.. علامة في الصباح يتجاهلها الكثيرون مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 الهام في الجسم

شاهد صورة نادرة لبطاقة شخصية « نادية لطفي » .. والمفاجأة في أسمها الحقيقي وديانتها التي اخفتها عن الجميع ؟

لا تتجاهلها ابدا.. ظهور هذه العلامات في الجلد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني ..وهذا مايجب عليك فعله فورا؟

فنانة شهيرة بغاية الجمال كانت تتناول البصل بكثرة حتى لا يقبلها العندليب « عبدالحليم حافظ » .. لن تصدق من تكون ؟

ذكرها النبي محمد في حديث : فاكهة شهيرة تقي من السكري والقلب و الكبد وتعالج العديد من الأمراض ولها فوائد كثيرة لن تتوقع بعضها ( تعرف عليها )

اذا استيقضت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض الخطير .. إليك طرق العلاج ؟

لن تتخيل النتيجة : هذا ما يحدث في جسمك بعد شرب مغلي البقدونس على الريق!!

ذكرت في القران الكريم.. الفاكهة المعجزة تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة ( تعرف عليها )

وصفت بالمعجزة : نبتة طبيعية متوفرة رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة مزمنة لن تتوقع بعضها .. تعرف عليها؟

هذه الفاكهة الغريبة لها فوائد صحية خارقة للجسم لكن قشورها سم قاتل.. تعرف عليها

في ليلة الدخلة.. خلعت ملابسها فأنهار باكيا بين يديها لتكتشف السر الخطير .. والمفاجأة في رد فعلها ؟

تفاصيل مثيرة.. عندما حاول الدنجوان رشدي أباظة الانتحار بعد معركة شرسة نجلته قسمت و سامية جمال

فنانة شهيرة فائقة الجمال عانت بسبب أدوار الإغراء والرئيس السادات منحها الجنسية المصرية .. والمفاجأة في اسمها الحقيقي .. لن تصدق من هي ؟

لكل مريض سكري.. هذه التوابل تساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين !.. احرص على تناولها

لن تشتري الخبز بعد الآن : أسهل و أسرع طريقة لتحضير الخبز صحي و بدون خميرة ولا فرن جيد بشكل لا يصدق ( تعرف عليها )

متوفر في كل منزل ..مشروب سحري يخلصك من حصوات الكلى ويبعدك عن آلام الجراحة ( تعرف عليه )

رخيص الثمن متوفر في الأسواق : علاج طبيعي يساعد في خفظ نسبة السكر في الجسم بطريقة أذهلت الأطباء؟

ظلت عذراء .. عروس مصرية فائقة الجمال لم يلمسها زوجها بسبب «فعل صادم» كانت تمارسه معها حماتها كل ليلة؟

الخليط المعجزة من زيت الزيتون والليمون : علاج للقلب والسرطان والسكري وآلام المفاصل والأمراض الشتوية.. طريقة التحضير؟

للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

هذه العلامة البارزة في نومك تدل على نقص حاد في فيتامين B12 الذي يتسبب بضرب وظائف الدماغ.. تعرف عليها

في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

صور جديدة لابنة سلطان سلطنة عمان .. أناقتها الفريدة وجمالها الرباني أذهل كل أميرات الخليج | شاهد

اقرأ أيضاً : إياك أن تهمله فقد قد تكون حالة مرضية خطيرة..ما هو السر الخفي وراء الشعور بالاهتزاز عند النوم أحياناً؟!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : الفنان المصري أحمد العوضي يكشف تفاصيل فاضحة وخطيرة عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقول"أول مرة أتخيل أني اتحط فى الموقف دا"

اقرأ أيضاً : فاجعة تهز مصر.. والد عريس يكسر باب شقة ابنه في ليلة الدخلة وينصدم مما رءاه!

من بين أغرب وصايا النجوم، والتى أثارت الجدل وقت الكشف عنها، تأتى وصية الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، والتى أوصت بدفنها بعد موتها إلى جوار عبدالحليم حافظ، حيث قالت فى تصريحات إعلامية مع الإعلامي عمرو الليثي فى برنامجه "بوضوح" : "نفسي قبل ما أموت أكون حافظة القرآن من أول حرف لآخر حرف، وأتمني إني قبل ما أموت ربنا يكون راضي عني".

خايفة أقابل ربنا

وتابعت النجمة الكبيرة لتؤكد : "مش بخاف من الموت لكني خايفة أقابل ربنا، وفي حاجات نفسي أعملها معملتهاش، وأتمنى بعد الموت أن أدفن بجوار حليم لأني بحبه جداً".

ولدت زبيدة ثروت فى 14 يونيو 1940 لأسرة من أصول شركسية، وكان والدها ضابط بحرى ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل، غير أن والدها كان يخفي هذا النسب أثناء توقيع العقود السينمائية لخوفه عليها بعد قيام ثورة يوليو 1952.

جمالها مفتاح نجوميتها

خاضت زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية، الكثير من مسابقات الجمال على مدار مشوارها، وكانت تفوز دائما بالمركز الأول فى تلك المسابقات، الأمر الذى لفت أنظار المنتجين، الذين أكدوا أنها مؤهلة لتكون نجمة سينمائية من العيار الثقيل.

سجلت زبيدة ثروت أول ظهور لها بالسينما بمشاركتها فى مشهد صغير للغاية ضمن فيلم دليلة مع عبدلحليم حافظ وشادية عام 1956.

الأزهر يعترض على مشاركتها فى فيلم النبى يوسف

وسبق وكشفت زبيدة ثروت أن الكاتب الراحل يوسف السباعى طلب منها وهى في سن الرابعة عشر، أن تجسد شخصية النبي يوسف عليه السلام في أحد الأفلام وقال "مفيش أجمل منك يقدم الدور"، غير أن الأزهر اعترض على الفيلم وتوقف المشروع للأبد.

بيلية يطلبها للزواج

كما أكدت زبيدة ثروت أن نجم الكرة البرازيلى بيليه أحبها وطلب الزواج منها، وقالت : "كنا في مهرجان في الكويت ونزلت في نفس الفندق اللي فيه بيليه، وشافني أعجب بي وحبني وأنا لم أعلم من هو لأني مكنتش بحب الكورة، وطلب مني الزواج".