ماجد المصري يشارك صورا من تكريمه بـ مهرجان جلوبال العراق

شارك الفنان ماجد المصري، صورا من تكريمه بمهرجان جلوبال الفني، في أحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب: “شكرا علي تكريمي في مهرجان جلوبال الفني في سندباد لاند بغداد برئاسة الدكتور محمد الشريف وكل الشكر والتقدير لشعب العراق العظيم”.

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