هاشتاج حسام حبيب يتصدر تريند تويتر بعد انفصاله عن شيرين

تصدر هشتاج الفنان #حسام_حبييب تريند تويتر خلال اللحظات الحالية ،وذلك بعد إعلان الفنانة شرين انفصالهم رسمياً وإصدارها أغنية "الحيلة الدلوعة".

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت تغريداتهم حول خبر الإنفصال والبيان التي أصدرتة الفنانة شرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية.

ومن أبرز التغريدات ما يلي: ركز فى الناس اللى وراء وأنت هتعرف أنه كان جواز غير موفق لكلايهما. #حسام_حبيب، للاسف كل حكايات الحب بتبدأ ب "حبه جنة" وتنتهي ب "مالكش مكان" وبكل الوجع اللي في صوت شيرين ده حظك في الحب زي حظنا يا شيرين #شيرين_عبد_الوهاب #حسام_حبيب #مالكش_مكان.

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