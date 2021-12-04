سمية الألفي: أجهضت 12 مرة وشفت الموت وانفصلت عن مدحت صالح بسبب الخيانة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حكت سمية الألفي خلال لقائها في برنامج “السيرة” من تقديم وفاء الكيلاني عبر قناة dmc، أنها تعرضت للإجهاض 12 مرة قبل إنجابها ابنها الأول أحمد الفيشاوي.

وقالت سمية الألفي إنها في كل مرة كانت تختار اسم “أحمد” لطفلها وهو لا زال جنينا في بطنها، وحتى في مرة عندما أنجبت الطفل بعد فترة حمل 6 أشهر ونصف ورأت الموت بعينها أطلقت عليه اسم “أحمد”، مضيفة أنه عندما توفي أخفى فاروق الفيشاوي ووالدتها عنها الخبر، موضحة أنها تحب هذا الاسم، هو اسم شقيقها وجدها ولم تتشائم منه، قائلة: “أنا مناضلة ومقاتلة وأسد وكنت مقرره أني هجيب طفل طبعا بإرادة ربنا”.

وأكملت موضحة أن الراحل صلاح جاهين عرفها على طبيب قريب له جعلها تخضع لعملية “ربط رحم” وطلب منها أن تبقى مستريحة طوال فترة حملها، وفعلا اكتمل الحمل وأنجبت أول أولادها أحمد.

وعن علاقتها بأحمد الفيشاوي وطريقة تربيته قالت إنها كانت تترك له حرية الاختيار، موضحة أن فترة التخبط التي مر بها طبيعية أي شاب قد يمر بها، أما ابنها عمر فقالت إنهم يطلقون عليه لقب “الشيخ عمر” وأنه يرفض الزواج ويعيش معها ويشعر بالمسئولية تجاهها.

زواجها من مدحت صالح

قالت سمية الألفي إن فاروق الفيشاوي ذهب لوالدتها وبكى عندما تزوجت من مدحت صالح، مضيفة أنها وضعت شروطا قبل الزواج وهي إذا خانها تنفصل عنه مباشرة، موضحة أنها تحملت لمدة 16 عاما خيانة فاروق الفيشاوي، لذا قررت أنها لن تتحمل أي خيانة مجددا.

وبعد زواجها من مدحت صالح انفصلت عنه لأول مرة بسبب مشروع خيانة، ثم عادت له ثم انفصلت مجددا بسبب الخيانة، وقررت من بعدها أنها لن تتزوج.

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