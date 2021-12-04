وزير السياحة يختتم زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد ويلتقي نائب رئيس اتحاد شركات...

استكمالا للقاءات المهنية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أثناء زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، التقي الدكتور خالد العناني بالسيد Pablo Parrille نائب رئيس اتحاد شركات السياحة بإسبانيا.

وتناول اللقاء استعراض الوضع السياحي في البلدين وخطة التشغيل الخاصة بشركات السياحة وسبل تعزيز التعاون لزيادة عدد السائحين الوافدين من إسبانيا.

كما أعرب نائب رئيس اتحاد شركات السياحة الإسباني عن رغبته في عقد الاجتماع السنوي للاتحاد لعام ٢٠٢٢ في مصر.

وقد رحب وزير السياحة والآثار، مشيرا إلى استعداد الوزارة بتقديم الدعم الفني بما يعمل على خروج الاجتماع بالشكل المرجو منه من خلال التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في هذا الشأن.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ضمن أعمال الدورة ال ٢٤ للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، التقي خلالها مع وزيرة السياحة والتجارة والصناعة الأسبانية ونائبة وزير السياحة البيلاروسي ورئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة ومسئولي اتحاد غرف التجارة والصناعة الإسباني وعدد من مسئولي ومنظمي الرحلات بالسوق الإسباني.