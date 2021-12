ليدى جاجا تفوز بجائزة أفضل ممثلة من دائرة نقاد السينما بنيويورك

أعلنت دائرة نقاد السينما فى نيويورك عن تواجد النجمة العالمية ليدي جاجا، ضمن الفائزين بجوائزها لهذا العام، بعد تألقها في السينما اليابانية والإيطالية والغربية وحصولها على تقييمات مرتفعة عن فيلمها الأخير House of Gucci.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاريتى"، فإن النجمة العالمى ليدى جاجا، حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها House of Gucci، وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

القائمة الكاملة لجوائز دائرة نقاد السينما فى نيويورك

أفضل فيلم: Drive My Car

أفضل إخراج: جين كامبيون

أفضل ممثل: بيندكت كامبرباتش عن فيلم The Power of the Dog

أفضل ممثلة: ليدي جاجا عن فيلمها House of Gucci

أفضل ممثل مساعد: كودي سميت-ماكفي

أفضل ممثلة مساعدة: كاثرين هانتر

أفضل سيناريو: بول توماس أندرسون

أفضل فيلم رسوم متحركة: The Mitchells vs. the Machines

فيلم "House of Gucci" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

ويشار إلى أنه لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرض الفيلم الروائى "House of Gucci"، ضمن القسم الرسمى خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى، يوم الاثنين الماضى، بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، كما جاء عرضه الثانى يوم الأربعاء 1 ديسمبر، بمسرح النافورة.