دنيا سمير غانم تشارك يونيسف مصر الاحتفال باليوم العالمي للطفل

نشر الحساب الرسمي لـ يونيسف مصر -منظمة الأمم المتحدة للطفولة- مقطع فيديو عبر حساب المنظمة الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت في الفنانة دنيا سمير غانم ، تحتفل مع عدد من الأطفال في اليوم العالم للطفل.

وعلقت منظمة يونيسف مصر، في تغريدتها عبر تويتر: «في اليوم العالمي للطفل السنة دي، احتفل 300 طفل من المصريين وغير المصريين باليوم مع الفنانة دنيا سمير غانم ، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر. اتفرجوا على الفيديو علشان تشوفوا إزاي الأطفال قضوا اليوم ده!».