ياسمين عبدالعزيز لزوجها: قعدت تقولي وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون كله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تواصل فضائية CBC الترويج للحلقة المرتقبة التي ستظهر فيها الفنانة ياسمين عبدالعزيز برفقة زوجها أحمد العوضي في برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في أول ظهور إعلامي لهما سويًا منذ زواجهما، وأيضا أول ظهو لياسمين بعد أزمتها الصحية الصعبة.

ووثق البرومو الجديد مقتطفات من حديث ياسمين عبدالعزيز؛ إذ قالت عن أزمتها ومرضها: ”أنا ست فرفوشة واللي حصل حصل“، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي: ”رجعت أهي وحش الكون“، وهو الوصف الشهير الذي كان يطلقه عليها أثناء بطولتهما المشتركة لمسلسل ”اللي مالوش كبير“، الذي عُرض في رمضان الماضي.

لترد لياسمين: “ياخويا قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله وأروح“.

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: “أحمد كان عاوز الناس تدعيلي، هو أنقذني، وده مش تمثيل، كل يوم كان نايم على الكنبة“.

وقال أحمد العوضي، خلال برومو البرنامج: “طول الوقت بنتخانق ليه نعمل في بعض كده، نص كلامها الناحية التانية ومش بشوفه”.

وعن فترة مرض ياسمين عبد العزيز، قال: “أنا كنت محطم، لما شريك حياتك تبقى أنت عاجز أنك تساعده، ممكن يبقى فيه تنشنة، أول مرة أتخيل إني اتحط في الموقف ده”.

وكانت منى الشاذلي قد كشفت قبل أيام عن البرومو الأول للحلقة التي ظهرت خلاله ياسمين منهارة من البكاء في أول ظهور إعلامي لها.

وكشفت ياسمين خلال الحلقة عن تفاصيل فترة مرضها والعمليات الجراحية التي خضعت لها، وتفاصيل أخرى لم يتم التطرق لها سابقًا، لتنهار من البكاء أثناء الحديث عنها في البرنامج.

ووثق برومو الحلقة مقتطفات من تصريحات ياسمين عبدالعزيز، حول أزمتها الصحية، وقالت: ”أنا كنت بموت.. التربي باعتلي رسالة بيجهزولي التربة“، وروت كيفية تعرضها لصدمة شديدة.

كما تحدثت عن حال زوجها أحمد العوضي، أثناء مرضها، وقالت إنه كان يبكي بشدة، وتحدثت عن التفاصيل الطبية الخاصة بحالتها الصحية في تلك الفترة.

وبينت ياسمين عبدالعزيز، أنها أوصت شقيقها الأكبر بالاعتناء بأبنائها بعد اقترابها من الموت، وقالت إنها لا تستطيع تصديق أنها متواجدة في برنامج وتتحدث في هذا الموضوع، بعدما كانت على بعد خطوات من الموت. وتحدثت أيضًا في الحلقة عن رحلة تعافيها وإصرارها على استرداد عافيتها والعودة لمصر، بعد رحلتها العلاجية، وهي بكامل صحتها.

ووثق برومو الحلقة أيضًا، عدة لقطات لياسمين عبد العزيز، وهي تغني وترقص وتحتفل بعودتها وبشفائها، وذلك بعد أشهر من أزمتها الصحية.

وكانت النجمة ياسمين عبدالعزيز، قد خضعت يوم الـ 11 من يوليو الماضي، لعملية جراحية دقيقة، تسببت في مشاكل صحية لها؛ ما جعلها تخضع لعملية جراحية أخرى، وبعدها تم وضعها داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام، بينما قضت ما يقرب من الأسبوعين بالمستشفى، وذلك قبل سفرها إلى سويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات هناك، حيث خضعت لإجراء عملية جراحية أخرى للسيطرة على مضاعفات العمليات التي أجرتها في مصر، وفور تحسن حالتها عادت إلى بلدها.

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