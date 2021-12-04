تكريم حمو بيكا في السعودية بهدية ثمينة..تفاصيل

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا ، عدة صور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيها يتسلم سيوف ذهبية من شركة إنتاج سعودية، خلال تكريمه منها، ويعلن عن تعاون جديد بينهما.
وعلق حمو بيكا على الصور قائلًا: «شركة @solart_sa و السيوف الذهبية رمز المحبة و انتظروا التعاون القادم بأذن الله .. الاستاذ محمد شمسي، المهندس محمد القحطاني، شركة صول آرت للانتاج الفني، المملكة العربية السعودية / جدة».
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