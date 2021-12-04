شاهد.. محامية مصطفى فهمي تكذب طليقته فاتن موسى

كذبت سناء لحظي - محامية الفنان مصطفى فهمي ، إدعاءات طليقته الإعلامية فاتن موسى، وكذبت محامية الفنان مصطفى فهمي سناء لحظي ،إدعاءات طليقته الإعلامية فاتن موسى، وأوضحت المحاميه انه بتاريخ 10/11/2021 اقتحمت فاتن احمد موسي طليقة الفنان / مصطفي فهمي مسكن عائلته مع مجموعة من البلطجية وكسروا اقفال الشقة ودخلوا المسكن عنوة بغير الطريق الذي رسمه القانون مرتكبة جريمة الاعتداء علي مسكن الغير وفق المواد 369 ,370 ,372 عقوبات .

وتقدم الفنان مصطفى فهمي ببلاغ ضدها في المحضر رقم 6431 لسنة 2021 وتجري النيابة العامة بالدقي تحقيقاتها في الواقعة .

واثناء التحقيقات نما الي علمه ان المذكورة تسرق محتويات شقته المغتصبة في حقائب وتنزل بها يوميا لمكان غير معلوم بحراسة من البلطجي الذي يقيم بأوامر منها امام الشقة المغتصبه بصفة مستديمة وانها تستقبل بشقته اشخاص غرباء وهو امر مجرم قانونا .

تقدم بطلب رسمي في المحضر المحرر ضدها لتعيين فرد امن علي شقته تكون مهمته حراسة الباقي من محتويات الشقة المغتصبة ومعرفة من هم الاشخاص الغرباء اللذين تستقبلهم داخل مسكن عائلته فقامت باستقبال محاميتها يوم الخميس الماضي وهربوا البلطجي المقيم من قبلها وطلبوا الشرطة التي حضرت فورا والقت القبض علي فرد الامن وحارس العقار الذي يتولي حراسة العقار منذ اكثر من عشرين عاما وتم عرضهما علي النيابة العامة بتهم التي اجرت معهما التحقيق وقررت *اخلاء سبيلهما من سراياالنيابه

لعدم ثبوت اي ادلة علي الاتهامات المزعومة من قبل مقتحمة الشقة بقصد التغطية علي جريمتها الثابتة باقتحام مسكن الغير ببلطجية وسرقة محتوياتها ويتم حاليا التحقيق مع المذكورة في واقعة البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشهير المقدم ضدها من الفنان مصطفي فهمي