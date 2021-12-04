رشوان توفيق يقاضي ابنته بتهمة الإستيلاء على مليون جنيه والمحكمة تقرر تأجيل قضيتها ضده

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المستشار مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إنه تقدم بدعوى ضد ابنة الفنان، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة قبلت التدخل، وعلى أساسها قررت تأجيل الدعوى المرفوعة ضد الفنان.

كما قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

وقال مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، فى تصريحاته الأخيرة إن آية رشوان توفيق، رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، ويشير إلى أن الفنان رشوان وزّع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدّل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة.

وأضاف مهران أن سبب إعادة الفنان رشوان توفيق قسمة الميراث خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، بقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها.

دعوى ضد رشوان توفيق

في وقت سابق، كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية المتقدمة ضد الفنان رشوان توفيق أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، بينما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفى النهاية، وجّه محامي الفنان رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: أبوكي مستنيكي.

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