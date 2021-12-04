رئيس قطاع الآثار الإسلامية يوضح ماتم نشره بشأن تراكم المياه بقلعة...

إيماء إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراكم المياه بقلعة قايبتباي بمدينة رشيد، أكد الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن القلعة تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية لمجاورتها للنيل، وتم منذ سنوات عمل وتنفيذ مشروع خفض لمنسوب المياه والذي يعمل بكفاءة وقد تم مراجعة الطلمبات قبل موجة الأمطار الأخيرة؛ ولكن نتيجة غزارة كمية المياة وعمل الطلمبات التبادلية فترات طويلة حدث عطل مفاجئ في أحد الطلمبات وتوقفت عن العمل مما أدى إلى تجمع المياة، وقد تم على الفور استخدام طلمبات سحب مباشرة حيث تم سحب المياة وفتح القلعة للزيارة منذ صباح اليوم.

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