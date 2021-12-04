“لقيته كاتب جواب لـ ليلى علوي”.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي أول مرة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت سمية الألفي سبب انفصالها لأول مرة عن الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك خلال حلولها ضيفة على وفاء الكيلاني في برنامجها “السيرة” المذاع على شبكة “دي إم سي”.

وحكت سمية القصة وقالت: كنت متعودة أقرأ لفاروق السيناريوهات، ومرة بفتح سيناريو لقيته كاتب جواب لـ ليلى علوي، وده كان أول سبب طلاق لأنه كان فيه مشاعر، وبعدها اشتغلنا سوا أنا وهيتقالي استحملتيه إزاي، وعرض عليا يتجوزها فعلًا، قولتله اتجوزها وإحنا هنتطلق، ولما الجوازة تخلص تعالى وكأنك مسافر، قالي مقدرش أعمل فيكي كده”.

الأدمان سبب طلاقي من فاروق الفيشاوي للمرة الثالثة

وقالت سمية الألفي إنها اتخذت قرارها بالانفصال للمرة الثالثة عن فاروق الفيشاوي بسبب عودته للإدمان، موضحة أنها في هذا الوقت لم تعد تفكر في خيانته لها بقدر انقاذه من الإدمان.

وحكت سمية الألفي ما قالته لفاروق الفيشاوي عندما عاد إلى الإدمان مرة ثانية قائلة: “الإدمان بقى قضية حياتي وأنا مش هيهمني ولا يجرحني ولا يضايقني أنك بتخوني أنا ممكن أجيبلك كل نساء العالم يبقوا تحت رجليك، مبقتش دي قضيتي أنت بتدارى في موضوع الخيانة، وسيظل الإدمان وأنك لازم تبطله قضيتي”.

وأكدت سمية الألفي أنها لم تنفصل إلا بعدما تعافى فاروق الفيشاوي تماما وابتعد عن الإدمان، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار من أجل مستقبل ابنيها، وفضلت أن تكون مستقرة نفسيا وأن تهتم بتربيتهما في هدوء.

وأضافت موضحة أنها عندما وقفت إلى جانب فاروق الفيشاوي في محنته مع الإدمان، لم يكن ذلك حتى تكتب عنها الصحافة بل لأنه حبيب عمرها وزوجها ووالد ابنيها وكان هذا دورها الطبيعي.

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