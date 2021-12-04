الرياض - محمد الاطلسي - حين أُعلن عن موت النجمة الكبيرة الراحلة صباح، كانت الصدمة لدى جمهورها مزدوجة، فهم من جانب فقدوا نجمتهم المحبوبة، ومن جانب أخر كانت وصيتها بأن يخرج جثمانها إلى محطته الأخيرة مصحوبا بالرقص والعزف، مثار جدل وأحاديث لم تنقطع لأيام وشهور.

اعترافات مثيرة للجدل فى حياة الشحرورة

14458635

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

عريس خجل في ليلة الدخلة ولم يستطع فض غشاء بكارة زوجته فأحضر احدهم بعد منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. وهكذا كانت النهاية ؟

سم قاتل.. إحذر وبشدة لا تتناول الزنجبيل إذا كنت من هؤلاء الأشخاص (تعرف عليهم)

لايعلمها الكثيرون.. احذر 7 أسباب وراء الشعور بالدوخة أثناء الوقوف (تعرف عليها)

أسرار الكبار للعلن أشهر فنانة عربية تفجر اعترافات نارية : خنت رشدي أباظة وكل أزواجي خانوني ؟

اقوى الأطعمة لتغذية المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل .. تعرف عليها؟

لن تصدق: معجزة يبحث عنها الجميع.. هذا ماسيحدث لجسمك عند تناولك عصير الطماطم يوميا ؟

هذه النبتة معجزة ربانية لها مفعول السحر تطرد السموم كلها من الجسم و تعالج قرح المعدة ومفيدة للكلى ومرضى السكر.. تعرف عليها

خطأ فادح يقع فيه الكثير من الناس .. أحذر تتناول هذه الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة مهما كانت الظروف؟

ملكة الرقص الشرقي عاشت كالأميرات فاحشة الثرى وتوفيت وهي تتسول في الشوارع .. لن تصدق من تكون؟

الفنانة «زينة» تكشف السر الكبير .. لهذا السبب رفض أحمد زكي تقبيلي في مشهد ساخن رغم إصرار المخرج ؟

تخلص من الشعر الأبيض خلال أسبوع .. خلطة ملعقة فازلين واحدة فقط تعيد لك سواد شعرك للأبد؟

ليس الرمان : عصير فاكهة يخفض مستوى السكر في الدم خلال نصف ساعه؟

لحظات مرعبة تحبس الأنفاس : طفل يصطاد سمكة وعند إخرجها حدث مالم يكن بالحسبان | شاهد الفيديو

هذا ما سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة 20 يوما متتالية.. 5 فوائد سحرية مذهلة يبحث عنها جميع الرجال والنساء؟

5 علامات واضحة تحت الفخذين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير .. عليك معالجتها فورا بهذه الطريقة؟

مصر : دار «الإفتاء» تحسم الجدل بشأن أخطر سؤال : فض غشاء البكارة ليلة الدخلة !

يتواجد في كل مطبخ : مكون رخيص الثمن يحسن الذاكرة ويخفض ضغط الدم ويحارب أنواع السرطان وأمراض القلب .. تعرف عليه!!

لا يدركها كثير من الناس : خضروات بسيطة ترفع السكر في الدم بشكل سريع وله تأثيرات سلبية على هرمون الإنسولين .. تعرف عليها الآن؟

صغيرة الحجم لكن مفعولها جبار .. فاكهة لذيذة تقوي البصر والعظام وتحمي الأسنان وتقضي على الإمساك وفوائد أخرى لا تتوقعها ( تعرف عليها )

رحمة من ربنا .. كوب واحد من مشروب هذه الفاكهة اللذيذة يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

الجوازات السعودية تعلن عن 3 عقوبات قاسية ومؤلمة تواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

أسرار أشهر فنانة يهودية في مصر اعتنقت الإسلام وخدعت الرئيس السادات .. لن تصدق من تكون؟

احذر : علامتان على قدميك تدل على نقص هذا الفيتامين الهام في جسدك - تعرف عليهم؟

هل الاسبرين هل يحمي الجسم من الجلطات؟..طبيب متخصص يحسم الجدل ويكشف الحقائق حول ذلك؟

أغرب واقعة خداع في السعودية : يتزوج شقيقة عروسته دون علمه وعندما اكتشف الحقيقة .. كانت الصدمة ؟

ملعقة واحدة من هذا النوع من التوابل يعادل علبة فياجرا كاملة والنتيجة تظهر خلال دقائق فقط !.. تعرف عليه

هذا المشروب الصباحي المذهل ينظف القولون ويطرد الغازات ويخلصك من السموم والفضلات المتحجرة

نعمة من ربنا.. 6 أعشاب تُنشط عمل البنكرياس والكبد وتحفز إفراز الأنسولين وتكافح السكري وعلاج فعال وسحري ضد اخطر انواع السرطان (تعرف عليها )

ذكرها النبي محمد في حديث : فاكهة شهيرة تقي من السكري والقلب و الكبد وتعالج العديد من الأمراض ولها فوائد كثيرة لن تتوقع بعضها ( تعرف عليها )

الخليط المعجزة من زيت الزيتون والليمون : علاج للقلب والسرطان والسكري وآلام المفاصل والأمراض الشتوية.. طريقة التحضير؟

للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

النوم بالجوارب ليلاً .. فوائد مدهشة لم يُخبرك بها أحد من قبل - تعرف عليها ؟

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

اقرأ أيضاً : إياك أن تهمله فقد قد تكون حالة مرضية خطيرة..ما هو السر الخفي وراء الشعور بالاهتزاز عند النوم أحياناً؟!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : فضائح للعلن تكشف لأول مرة عبر رسائل الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز .. جورج سيدهم كان على علاقة بهذه الفنانة!

اقرأ أيضاً : لن تذهب للنوم دون اصطحاب هذه النبتة بعد اليوم.. فياغرا طبيعية 100% رخيصة الثمن وآمنة للمصابين بأمراض القلب وتستخدم للرجال والنساء

لكن وصية صباح لم تكن الوحيدة التى أثارت كل هذه العواصف من الجدل والجدال فهناك اعترافات فى حياة النجمة الشهيرة كانت تستحق أن تُشعل البراكين التى لا تتوقف.

الطلاق هو الحل

حيث سبق واعترفت "صبوحة" فى حوار لها مع الإعلامى وائل الإبراشى أنها لم تكن محظوظة في اختيار الزوج المناسب، ولم تجد ما حلمت به رغم أنها خاضت أكثر من تجربة زواج غير أن جميع أزواجها، وكما قالت خانوها بشكل فج، ولذا كان الطلاق هو الحل الأفضل دائما.

اكتشف شائعات كادت تدمر حياة الراحلة الفنانة صباح.. !

كلهم خانوني

تؤكد:"كنت أحلم بأسرة هادئة ومستقرة وزوج لا يخوننى أو يبتعد عني في يوم من الأيام، إلا أن الواقع كان مريرا فكل أزواجي خانونى، حتى رشدى أباظة الذي كنت أحبه وهو يذوب عشقا في خانني، وأنا أيضا خنته".

مشوار طويل فى عالم الجريمة.. والد كارلوس غصن قتل قسيسا عذبه حب صباح - اليوم السابع

لو ادخرت ثروتي لاشتريت لبنان

كذلك تحدثت صباح عن بعض الأوقايل والشائعات التى كانت تسمعها باستمرار وتتسبب فى دخولها فى حالة نفسية سيئة، كما حدث مع السيدة التى قالت أمامها ذات يوم إنها "لا تحب أن تكون أيامها الأخيرة كما أيام صباح"، وكانت تعنى أن النجمة الكبيرة لم تجد فى أيامها الأخيرة المال الكافي لشراء منزل وقضاء ما تبقى لها من الوقت فى راحة وهدوء، بينما راحت تقيم فى أحد الفنادق المتوضعة لعدم توافر المال الكافى لشراء البيت.

وعلقت صباح على تلك التصريحات وقالت: "المال لم يكن ضمن أولوياتي يوما ما، وإذا كنت ادخرت المال الذي جنيته من مشوارى الفني لاشتريت لبنان بأكملها".

السندريلا لم تنتحر

كذلك تحدثت "الشحرورة" عن سعاد حسنى، وقالت : "سعاد حسني كانت فراشة، حتى بعد أن ظهرت نجمات صغيرات ظلت محتفظة بجمالها، وأنا شخصيا أرى أن السندريلا لم تنتحر وإنما ماتت مقتولة".

حكاية جانيت فغالي

ولدت جانيت جرجس فغالي أو كما عرفها الجمهور بـ صباح، في 10 نوفمبر 1927، في وادي شحرور، إحدى قرى جبل لبنان.

كانت المنتجة آسيا داغر أول من أطلق عليها لقب "الشحرورة" وهى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التى تتميز بجمال صوتها.

كلمة السر .. آسيا

وبعد أول أفلامها في 1945 عرفها الجمهور بإسم صباح، وقد تبنتها المنتجة آسيا داغر واستضافتها مع والدها في منزلها بالقاهرة، وكلفت الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيا ووضع الألحان التي ستغنيها في فيلمها الأول "القلب له واحد" عام 1945، ومنه انطلقت نجومية الصبوحة لتقدم أكثر من27 مسرحية لبنانية، و83 فيلماً سينمائياً، بالإضافة إلى أكثر من 3000 أغنية بين لبنان ومصر.