بعد اتهامها له باحتجازها وترويعها.. مصطفى فهمي يتهم طليقته بالبلاغ الكاذب والسب والقذف

ابو ظبي - احمد الجزار - حرر الفنان مصطفى فهمى، بلاغا ضد طليقته فاتن موسى، اتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وقالت المحامية سناء لحظي، دفاع الفنان مصطفى فهمي، إنه أقام دعوى بلاغ كاذب وسب وقذف ضد طليقته، فاتن موسى، بعدما اتهمته بتهديدها بالقتل بمساعدة حارس عقار، وفرد أمن.

وكشفت المحامية تفاصيل الواقعة بأن طليقة الفنان مصطفى فهمي اقتحمت مسكن عائلته، في 10 نوفمبر الماضي، مع مجموعة من الاشخاص، وكسروا أقفال الشقة، ما دفع “فهمي” للتقدم ببلاغ ضدها في المحضر رقم 6431 لسنة 2021، بنيابة الدقي.

وأضافت “لحظي” أنه أثناء التحقيقات علم الفنان أن طليقته تسرق محتويات شقته المغتصبة، في حقائب وتخرج بها يوميا، لمكان غير معلوم بحراسة أحد الاشخاص، الذي يقيم بأوامر منها أمام الشقة، بصفة مستديمة، وتستقبل فيها أيضا أشخاص غرباء.

وتابعت أن الفنان تقدم بطلب رسمي، في المحضر المحرر ضدها، لتعيين فرد أمن علي شقته، لحراسة باقي محتوياتها، ويوم الخميس الماضي استقبل طليقة الفنان محاميتها في الشقة، وأخرجوا الشخص اليي يحرس الشقة من طرفهم، من العقار، وطلبوا الشرطة، التي حضرت وألقت القبض علي فرد الأمن المكلف بحراسة الشقة، وحارس العقار الذي يتولي حراسته منذ أكثر من عشرين عاما، وعرضا على النيابة بتهم البلطجة، وتهديد فاتن موسى بقتلها، بتحريض من الفنان مصطفى فهمي، لكن تقرر إخلاء سبيلهما من سراي النيابة، لعدم ثبوت أي أدلة ضدهما.

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