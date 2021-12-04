فلت مني .. لن تصدق من هو الفنان الذي تمنت سهير رمزي بشده الزواج منه وفشلت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت الفنانة سهير رمزي في أحد حوراتها، أنها تزوجت 9 مرات، وطللقت نفسها 7 مرات بالتراضي مع ازواجها واستمرت الصداقة بينهم.

وكان اشهر زيجاتها من الوسط الفني زواجها بالموسيقار حلمي بكر والفنان فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، و تزوجت من خارج الوسط الفني من الأمير السعودي خالد بن سعود، ورجل الأعمال سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدى، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا.

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كما تحدثت عن سبب طلاقها من محمد الملا قائلة أن الطلاق وقع بعد مشاهدته العرض الاول لفيلم المذنبون. فقد كان شديد الغيرة وأصابه الجنون بعدما شاهد الفيلم وحدث الطلاق مباشرة في نفس اليوم.

أما عن الفنان الذي تمنت الزواج منه، فقالت: " كمال الشناوي دا الراجل اللي فلت مني كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي، لكنه كان الأخ العزيز الذي لم تنجبه أمي".

وقد اوضحت سهير ان سبب تعدد زيجاتها هو حرمانها من الأب والأخ والابن، فكانت تشعر بضرورة وجود الرجل كسند في حياتها. وتابعت "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها"