مفاجأة مدوية.. ابنة أشهر فنانة مصرية تدلي باعترافات صادمة : زوجي نام معي هو وصديقه ثم اغتصبوني وصوروني  ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل صادمة وغير متوقعة فجرت نازلي مصطفى ابنة الفنانة المصرية الشهيرة نهى العمروسي، مفاجأة صادمة أثناء التحقيق معها في قضية "فضيحة الفيرمونت"، والتي أمر النائب العام بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت "نازلي": إن المتهم عمر الكومي تزوج منها بعد قصة حب بينهما من أيام الطفولة في 2014 بموجب عقد مزور بعد اتفاقه مع بعض أصدقائه من المحامين بأحد المكاتب، والذي اكتشفته بعد واقعة الاغتصاب.

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وأضافت- حسب صحيفة أخبار اليوم-: أنه في يوم دعا المتهم صديقه على العشاء داخل المنزل، ووضع لها عقار مخدر في مشروب تناولته، وعندما فقدت الوعي تناوب على اغتصابها هو وصديقه وصورها في مقاطع فيديو أثناء ممارسة الجنس، وأرسلها لآخرين من أصدقائه.

وأكدت “نازلي” أنها عندما أفاقت من المخدر وجدت نفسها مرتدية تي شيرت فقط ولا ترتدي أي ملابس أخرى وعندما سألت عن سبب ذلك كان الرد عليها أنها تعرضت لحالة من الإعياء الشديد وأعطاها زوجها بعض الأدوية، وبعد الحادث علمت من إحدى صديقاتها حقيقة الأمر وإرسال زوجها هذه الفيديوهات لأصدقائه.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، الموقوفين على ذمة التحقيقات فى واقعة فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى، بعد أن قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في عام 2014، داخل فندق الفيرمونت، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.