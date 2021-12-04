نضال الأحمدية تكشف تفاصيل أول مكالمة لها مع شيرين عبدالوهاب بعد الانفصال: تشعر بوجع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية عن كواليس لقائها بالمطربة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان طلاقها.

وفي اتصال هاتفي مع برنامج ET بالعربي، قالت نضال الأحمدية: “الست شيرين تقاوم كأي زوجة تطلقت أو طلقت، تشتغل ليل نهار، عازز عليها الدنيا كتير، بس قوية وصامدة وترفض إنها تبكي، وبتسجل أغانيها وتحضر نفسها للمهرجانات والحفلات. وهي مثل أي ست بعد الطلاق تشعر بوجع لا يعرفه الرجل.”

وأضافت: “رفضت تحكي أي كلام عن طليقها لإنها بنت أصول محترمة جدا، ما قالت ولا كلمة عن الأسباب. هذه هي الست العربية المحترمة، ما بتسرب أي شيء عن حياتها الخاصة أو زوجها، فعلا بنت بلد.”

يذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

اقرأ أيضا

عمرو أديب معلقًا على طلاق شيرين وحسام حبيب: “حياتهم صعبة ومرهقة”

تهب حياتها لفنها وابنتيها وتفتح صفحة جديدة في حياتها.. أول تعليق لـ شيرين عبدالوهاب بعد الانفصال

شيرين عبدالوهاب لـ نضال الأحمدية: “استمتع الاَن بحياة الحرية وأبني شيرين غير مستعبدة”

ابنة شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب وتهدي له أغنية “بكرهك”