أحلام تعلق على طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المطربة الإماراتية أحلام رد فعلها بعد معرفتها بطلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، قالت أحلام: “أنا أرسلت لها رسالة على التليفون، بس شيرين دائما تغير أرقامها، فما عندي طريقة أتواصل معاها، بس هي عارفة محبتنا.”

وأضافت: “الزواج والطلاق هذه كلها أمور قسمة ونصيب من رب العالمين، الله يختار لها الخيرة، وأهم شيء هي تكون مرتاحة.”

يذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب حسمت التكهنات حول طلاقها ببيان رسمي أصدرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وجاء في البيان: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.”

وتابع البيان: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.”

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