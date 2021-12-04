أسرار النجوم: حكاية الفيلم الذي أبكى الرئيس السادات بشدة وحشد باعة المناديل أمام السينما | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - تسبب فيلم "لا تبكي يا حبيب العمر" في بكاء الرئيس محمد أنور السادات، حسبما حكت رانيا فريد شوقي، في منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقالت الفنانة:"كان باعة المناديل يقفون أمام السينما ليشتري الجمهور المناديل، حتى يمسحوا دموعهم أثناء مشاهدة الفيلم بدلًا من التسالي المعتادة"، واستمر عرض فيلم "لا تبكي يا حبيب العمر" لمدة اثنين وثلاثين أسبوعًا في دور السينما.

19475062

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

الكشف عن أسباب غير متوقعة وراء احتجاز حمو بيكا في مطار دبي

حكاية الفيلم الذي أبكى الرئيس السادات بشدة وحشد باعة المناديل أمام السينما | تفاصيل مثيرة

تنبيه صحي هام : علامات تحذيرية على جسدك تشير لانخفاض «فيتامين د» لديك بشكل خطير؟

فاكهة لذيذة رخيصة الثمن متوفرة في الأسواق تحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل فوري ؟

الفنانة شيرين تصدم جمهورها في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها

رجال الأعمال في الغرف الفارهة .. مضيفة طيران تكشف فضائح صادمة يفعلها الأثرياء داخل الطائرات الخاصة

وداعا للألم.. معجزة ملعقة النشا لإزالة شعر الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة ( طريقة الاستخدام الصحيحة)

هذه الفاكهة علاج كامل للكوليسترول القاتل.. تعرف عليها

تركت قطتها وحيدة في المنزل ووضعت كاميرا مراقبة بالبيت .. وعندما عادت وشاهدت اكتشفت المفاجأة التي جعلتها في ذهول! شاهد (صور)

للمتزوجين فقط.. استخدام « زيت الزيتون » بهذه الطريقة في غرفة النوم يجعله اقوى من الفياجرا!

شاهد أول ظهور لوالدة بطل « المؤسس عثمان » المحجبة.. أدهشت الجمهور بجمالها!

لأول مرة الفنانة يسرا تكشف سر فنجان القهوة الذي تناولته مع عادل إمام - تفاصيل مثيرة؟

لن تصدق.. هذه الفنانة المصرية الشهيرة خدعت الجمهور لعدة سنوات .. وبالأخير طلعت راجل ؟

صراخها أفزع الجيران .. عريس متهور يرتكب فعل صادم « ليلة الدخلة » يتسبب في نقل عروسه للعناية المركزة !

ابتعدوا عنها فوراً : دراسة حديثة تكشف عن الأطعمة التي تصيبك بالشيخوخة المبكرة .. لن تتوقع بعضها ؟

شك في شئ غريب .. زوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته اثناء نومه .. وما شاهده في الصباح صادم!

امرأة حسناء تضع لزوجها السم في تورتة عيد ميلاده.. وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ضحك و أخبرها بالسر الذي جعلها تنتحر على الفور؟

وداعاً للنسيان .. اليك أفضل 6 طرق منزلية خارقة لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز؟

مفاجأة مدوية.. ابنة أشهر فنانة مصرية تدلي باعترافات صادمة : زوجي نام معي هو وصديقه ثم اغتصبوني وصوروني ؟

احذر الاستحمام في هذا الوقت خطأ كارثي قد يؤدي إلى وفاتك .. وهذا هو الموعد الأفضل ؟

فريق طبي يكشف أسرار مشروب مهمل يخفض مستويات لسكر في الدم بطريقة مذهلة ويزيد هرمون الإنسولين .. تعرف عليه؟

احذر وبشدة ..لا تناول هذه الاطعمة قبل النوم حتى لو كنت ستموت من الجوع « خطأ قاتل »

معجزة للرجال.. هذا ما سيحدث عند تدليك العضو الذكري بزيت الزيتون البكر.. لن تتوقع!!

احذر و بشدة.. وجود هذه العلامة عند الاستيقاظ في الصباح هي إشارة لاصابتك بالكبد الدهني.. وهذا مايجب عليك فعله فورا !

عريس خجل في ليلة الدخلة ولم يستطع فض غشاء بكارة زوجته فأحضر احدهم بعد منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. وهكذا كانت النهاية ؟

هذه النبتة معجزة ربانية لها مفعول السحر تطرد السموم كلها من الجسم و تعالج قرح المعدة ومفيدة للكلى ومرضى السكر.. تعرف عليها

خطأ فادح يقع فيه الكثير من الناس .. أحذر تتناول هذه الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة مهما كانت الظروف؟

للأزواج فقط .. استخدام « القرنفل » بهذه الطريقة يجعله أقوى من الفياجرا

في ليلة الدخلة.. عريس يستعين بوالدته بعد منتصف الليل لفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس؟

يتكتم عليها بعض الأطباء .. أبحاث علمية تكشف عن وجبة خفيفة ورخيصة الثمن تخفض مستويات السكر في الدم بغضون دقائق؟

بشرى لمرضى السكر .. تناول كوب واحد من هذا المشروب « الأخضر » على الريق يخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين!

مفاجأة يبحث عنها جميع الرجال..ادهن قضيبك بالعسل و زيت السمسم كل ليلة قبل النوم وشاهد ما الذي سيحدث؟!

اقرأ أيضاً : إياك أن تهمله فقد قد تكون حالة مرضية خطيرة..ما هو السر الخفي وراء الشعور بالاهتزاز عند النوم أحياناً؟!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : أميرة الأردن هيا بنت الحسين تودع العزوبية وتقرر الزواج من هذه الشخصية.. وحاكم دبي محمد بن راشد يصاب بنوبة قلبية .. شاهد (صور مسربة)

اقرأ أيضاً : في تسجيل جديد تكشف الفنانة الراحلة فاتن حمامة سبب كرهها للرئيس عبد الناصر وتفاصيل سرية لزيارة مدير المخابرات المصري لها.. لن تصدق من الفنان الذي طلب منها التجسس عليه!

و قال الفنان الراحل فريد شوقي، في حوار صحفي له بعدها، بأن الفيلم من أحب الأفلام لقلبه وهو فيلمه المفضل رغم كل ما به من حزن.

وتدور حكاية فيلم "لا تبكي يا حبيب العمر" حول "أحمد" الذي يتفق مع خطيبته "ميرفت" على الزواج بعد الانتهاء من كلية الطب، ويجري والده الطبيب الفحوصات اللازمة لابنه ما يؤدى إلى اكتشاف مذهل، فالابن مصاب بورم في المخ.

ويحث الدكتور "شكري" الابن على إجراء العملية على أن يقوم بها الأب، تفشل العملية ويموت الابن أثناء العملية التي يجريها له والده، ينهار الأب ولا يجد سوى الإدمان والقمار، يتحول الأب الجراح إلى لاعب قمار.

بينما تختار ميرفت لنفسها حياة أخرى، في إحدى ليالي القمار يختلف مع زميله أثناء احتساء الخمر مما يدفع زميله لضربه بـ"مطواه" يسقط على أثرها، لكن تلاميذه يلتقطونه ويهتمون به، وعندما يشفى يطلب منه العودة ثانية لممارسة حياته بالطريقة التي يراها .