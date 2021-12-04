بعد وقف الشركة المتحدة التعامل مع زوجها.. هل تواجه مي عمر نفس المصير؟

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عقب شهر رمضان وقف التعاون مع المخرج محمد سامي بعد الانتقادات التي تعرض لها مسلسله “نسل الأغراب”، إلا أنه أصبح من المؤكد غياب مي عمر أيضا عن الموسم الرمضاني، حيث تم وضعها في قائمة “البلاك ليست” هذا العام.

وعلم “جوو 2 فن”، أن مي عمر، لم يكن مرغوبًا فيها من قبل الشركة أيضا، رغم عدم صدور أي قرار واضح بشأنها، ولكن لا تحبذ الشركة مشاركتها في أي عمل من الأعمال التي يتم تجهيزها حاليًا لعرضها في الموسم الرمضاني.

وقد استشعرت مي هذا الموقف خاصة بعدما رفضت الشركة إعادة عرض مسلسها “لؤلؤ” مرة أخرى رغم النجاح الذي حققه وقت عرضه، بالإضافة إلى وقف العمل على الجزء الثاني والذي كانت شركة سينرجي بصدد تنفيذه.

ويمثل موقف الشركة بالنسبة للمخرج محمد سامي ومي عمر، مجرد “قرصة ودن” لما قدمه محمد سامي في مسلسل “نسل الأغراب” من خطوط درامية لا تتناسب مع المرحلة التي تعيشها مصر حاليًا، والتي ظهرت بقوة في الحلقات الأخيرة.

أما بالنسبة لمي عمر فيتعلق الأمر بالمساحة التي حصلت عليها بالمسلسل والتي نالت هجومًا كبيرًا من البعض، بالإضافة أنها محسوبة على المخرج محمد سامي باعتبارها زوجته.

وقد تسبب الهجوم على الحلقات الأخيرة من المسلسل، في اتخاذ الشركة قرارا حاسمًا بقراءة حلقات المسلسل كاملة قبل التصوير، والحصول على جميع الموافقات الرقابية على النص قبل التصوير.

يذكر أن الشركة المتحدة قد أعلنت عقب شهر رمضان الماضي، وقف التعامل نهائيًا مع كاتب السيناريو والمخرج محمد سامي، عقب الانتقادات التي تعرض لها مسلسله “نسل الأغراب”، والذي قام بكتابته وإخراجه، وشارك في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

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