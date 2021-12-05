أسرار النجوم: تنشر لأول مرة.. صورة نادرة جدا للفنانة شادية وهي تؤدي فريضة الحج .. لن تصدق كيف بدت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رغم اعتزالها الفن منذ أكثر من ربع قرن مازالت الفنانة المصرية شادية هي صاحبة الصورت الأكثر عذوبة وقربًا من الجمهور، وذلك عند أجيال مختلفة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للفنانة شادية وهي تؤدي فريضة الحج، وكان معها عدد من الجمهور، وبدت شادية بنفس ملامحها الجميلة، والتي لم يغيرها الزمن.

18875329

اقرأ أيضاً : إياك أن تهمله فقد قد تكون حالة مرضية خطيرة..ما هو السر الخفي وراء الشعور بالاهتزاز عند النوم أحياناً؟!

شادية اعتزلت في أواخر الثمانينات، وقالت عن اعتزالها: « لأننى في عز مجدي أفكر في الأعتزال لا أريد أن أنتظر حتى تهجرني الأضواء بعد أن تنحسر عنى رويدًا رويدًا…

لا أحب أن أقوم بدور الأمهات العجائز في الأفلام في المستقبل بعد أن تعود الناس أن يروني في دور البطلة الشابة، لا أحب أن يرى الناس التجاعيد في وجهي ويقارنون بين صورة الشابة التي عرفوها والعجوز التي سوف يشاهدونها، أريد أن يظل الناس محتفظين بأجمل صورة لي عندهم ولهذا فلن أنتظر حتى تعتزلني الأضواء وإنما سوف أهجرها في الوقت المناسب قبل أن تهتز صورتى في خيال الناس»