أسرار النجوم: لأول مرة الفنانة يسرا تكشف سر فنجان القهوة الذي تناولته مع عادل إمام - تفاصيل مثيرة؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تصريحات سابقة لها قالت النجمة يسرا، إن الزعيم عادل إمام كان عندما يقدم دور شخص فقير يظهر بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه.

وأضافت يسرا، خلال الجزء الثاني من استضافتها مع الفنان محمد الشرنوبي فى برنامج سهرانين، الذي كان يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on:"أنا أحب كل أعمالي معه (عادل إمام)، فقد قدمت معه 17 فيلما، ولم أستطع أن أنسى “الكماشة اللي عملها عليا” مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان.

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وتابعت النجمة المصرية: “اعتدنا على شرب القهوة سويا صباحا، فوجدته في إحدى المرات يعرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد وقال لي “خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد”، فاعترضت فقال لي” أقرأي الورق” وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها في كل شيء.