أسرار النجوم: اتفرج أول ظهور لوالدة بطل « المؤسس عثمان » المحجبة.. أدهشت الجمهور بجمالها!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة والدة بطل مسلسل المؤسس عثمان بوراك أوزجيفيت المحجبة في أول ظهور لها حيث فاجأت الجمهور بجمالها والشبه بينهما. وظهرت والدة بوراك أوزجيفيت مع ابنها في السيارة وهي محجبة لكن الشبه بينهما لفت الأنظار.

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ملامح بوراك ووالدته تقريباً متشابهة ومن الواضح أنه أخذ جماله منها حيث بدى نسخة عنها بالابتسامة والجمال. بوراك أوزجفيت معروف في الوطن العربي بشخصية بالي بيك، وهي الشخصية التي قام بها في مسلسل حريم السلطان، والتي عرف بها على مستوى الوطن العربي، ليخرج بعدها بشخصية عثمان بن ارطغرل في مسلسل المؤسس عثمان، الذي أثر في قلوب الملايين من معجبيه.