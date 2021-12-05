نبيلة عبيد تعلق على تقليد ميرهان حسين لها: اللي مجنني جبتي بدلة الرقص دي منين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة للفنانة ميرهان حسين عقب أن أعادت الأخيرة تقديم مشهد رقص الأولى في فيلمها الشهير “الراقصة والسياسي”.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو تقليد ميرهان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: “أول ما تفرجت على الفيديو اندهشت وقولت لنفسي ده انا بس مش فاكره أن المشهد ده كان في الفيلم ولا أنا صورته.. وبعدين لما عرفت صاحبة الفيديو فعلا قولت يا جمالك وجمال شطارتك.. الممثلة الموهوبة الجميلة ميرهان حسين”.

وأضافت: “بس اللي مجنني انتي جبتي بدلة الرقص ديه منين يا عفريتة.. أنا سعيدة أنك بتعرفي تقلديني وكل اللي بيحبوني دايما بيقلدوني خاصة في الفيلم ده.. بحبك و بحبكم كلكم”.

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لم تكتفي ميرهان بتقليد نبيلة عبيد في مكياجها وحركاتها فقط، بل تعاونت مع مصمم الأزياء أحمد عبد الله لتصميم نفس الفستان الذي رقصت به نبيلة عبيد، ومع الكوافير هيثم دهب لتحضير باروكة شعر تشبه التي ارتدتها النجمة القديرة في الفيلم.

يذكر أن فيلم “الراقصة والسياسي” تم عرضه عام 1990، وشارك في بطولته مع نبيلة عبيد كل من صلاح قابيل وفاروق فلوكس ومن إخراج سمير سيف وتأليف إحسان عبد القدوس.

وتشارك ميرهان في مسلسل “ستات بيت المعادي”، وتقدم من خلاله شخصية “فاتن”.

ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل “رجالة البيت”، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل “ختم النمر”، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

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