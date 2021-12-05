حلمي بكر عن يوسف سوستة صاحب مهرجان “شيماء”: “معرفش غير سوستة البنطلون” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الموسيقار حلمي بكر مؤدي المهرجانات يوسف سوستة الذي تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمهرجان شيماء، مشيرًا إلى أنه إذا كان ذلك ذوق الجمهور المصري فهو انحدار.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “مساحة حرة” المذاع عبر قناة الحدث اليوم، قال حلمي بكر: “أنا عمري ما سمعت مطرب اسمه سوستة، هل هي سوستة بنطلون؟ ومش عايز أقل أدبي وأقول السوستة بتتركب فين. وبعدين في قلة الأدب اللي إحنا فيها والقنوات اللي بتذيع لهؤلاء الناس. حياتنا بقت أغنية مرتبطة بوزة وسوستة، يا حلاوتكو يا شعب.”

وانتقد حلمي بكر موقف المجتمع من هذه النوعية من الأغاني قائلا: “المجتمع إما متراخي بالقصد أو بالعند أو عاجبه اللي هو فيه. إذا كان عاجبه لا تضر باقي المجتمع، والقلة المتشدقة بالدفاع عن هؤلاء لازم تحاسب وتحاكم.”

وأضاف: “دي جريمة ترتكب في حق البلد، لا النقابة لها دعوة ولا اللي بيغنوا دول الحثالة لهم دعوة، وما دمنا عندنا ثقافة جهل لا أمل فيما تقول أو ما أقول.”

وقال حلمي بكر خلال تصريحات تليفزيونية: ماليش دعوة بالمطربين ولا التريند ولا المشاهدة، الجمهور بقى بيلعب ماتش كورة خسران على الارتقاء بالذوق العام، أنت لا تكون حر وصاحب مزاج لما تأكل سم، دا كله ضد المتصدقين بالدفاع عن هؤلاء عن الحشرات.

اقرأ أيضا

بعد وقف الشركة المتحدة التعامل مع زوجها.. هل تواجه مي عمر نفس المصير؟

نضال الأحمدية تكشف تفاصيل أول مكالمة لها مع شيرين عبدالوهاب بعد الانفصال: تشعر بوجع (فيديو)

“لقيته كاتب جواب لـ ليلى علوي”.. سمية الألفي تكشف سبب طلاقها من فاروق الفيشاوي أول مرة

فنانة تهاجم سمية الألفي بعد حديثها عن نزوات فاروق الفيشاوي بعد وفاته