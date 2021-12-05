أسرار النجوم: أسرار مثيرة عن مشهد جنسي ساخن تعرضت بسببه سعاد حسني لازمة كبيرة .. بعدما رفضت هذا الفيلم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تكاد تتفق معظم وسائل الاعلام في مصر والوطن العربي أن حياة السندريلا سعاد حسني، كانت ومازالت مليئة بالغموض والأسرار حتى وقتنا هذا، وهو ما يجعل الجمهور لديه فضول لمعرفة الكثير من المعلومات عنها وقراءة أي معلومة جديدة تنشر بشأنها.

واليوم لدينا لكم معلومة وسر يكشفان لأول مرة عن حياة السندريلا، وهي من كشفت هذا السر وأفصحت عنه في أحد هذه المعلومة تخص الأدوار التي عرضت على سعاد حسني، حيث قالت أن ذات مرة عرض عليها دور البطولة في فيلم، وكان من ضمن مشاهده، مشهد جنسي خارج عن المألوف.

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وعندما قرأت سعاد السيناريو، رفضت هذا الفيلم رفض قاطع فهي لم تنوي تأدية مثل هذه الأدوار، ولا تريد أن تضع نفسها وموهبتها الفنية في أعين جمهورها في ذلك الإطار.

والغريب في الأمر، أن بعد رفضها هذا الفيلم، لم يعرض عليها أي مخرج أو منتج فيلم جديد، وكأنهم اتفقوا عليها، وتسبب ذلك في أزمة لها، فلأول مرة تمكث في بيتها لمدة عام كامل بدون أي عمل فني جديد.

وعن المال الذي كانت ستأخذه مقابل الدور، قالت إنه كان مبلغ معقول لكنها فضلت الجلوس في المنزل بدون عمل، احترامًا للجمهور ، فالجمهور عندها أهم من الأموال ومن الفيلم.